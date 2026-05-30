La CUP encara les municipals del 2027 per «reconnectar» amb l'electorat i «frenar» l'extrema dreta

La CUP ha començat a preparar les eleccions municipals del 2027 amb l'objectiu de recuperar la connexió amb una part de l'electorat i fer front al creixement de l'extrema dreta. La formació ha reunit aquest dissabte la seva militància a Manresa en una trobada municipalista en què ha fet una crida a "activar-se" després d'uns anys que qualifica de "difícils".
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha assegurat que els pròxims comicis han de servir per revertir el "cansament" i la "decepció" d'una part de la seva base electoral. En la mateixa línia, els dirigents cupaires consideren que les municipals representen una oportunitat per tornar a connectar amb la ciutadania i reforçar la presència de l'esquerra independentista als ajuntaments.
Blai Taberner ha defensat que la formació té el deure de "resistir" davant l'auge de l'extrema dreta i continuar arrelada al territori per mantenir la defensa de drets com l'habitatge, els serveis públics, el treball o la llengua. El partit defensa que la presència institucional de la CUP és necessària perquè es continuïn situant aquests debats al centre de l'agenda política local.
Les vagues docents, l'exemple a seguir
Durant la trobada, la direcció de la CUP ha fet diverses referències a les mobilitzacions dels docents de les darreres setmanes, les quals consideren un exemple de lluita col·lectiva. "La història mai s'ha escrit des del sofà", ha remarcat Casadevall, que ha defensat la necessitat de mantenir la mobilització social per aconseguir avenços polítics i socials.
El secretari general també ha advertit que "el sistema" voldria una CUP més feble perquè, segons ha dit, és una de les poques forces que qüestiona els privilegis dels sectors més poderosos. "Quan la CUP és forta, passen coses", ha afirmat.
Confrontar a l'extrema dreta
Una de les principals prioritats de la formació de cara al 2027 serà combatre els discursos d'odi i "el verí del feixisme" de l'extrema dreta. "És als pobles on tenim la capacitat de construir barricades populars", ha defensat Taberner, que també ha criticat les formacions d'esquerres que es limiten a "gestionar la misèria" o a practicar la "política del mal menor".
Per la seva banda, Pat Sillah ha sostingut que la formació haurà d'afrontar els pròxims mesos sense "regalar el discurs" a l'extrema dreta ni "comprar el marc" polític dels seus adversaris. "El nostre projecte polític continua sent vigent", ha reivindicat.