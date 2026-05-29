Ampans premia tres projectes innovadors per millorar l'autonomia de les persones amb discapacitat

Ampans ha lliurat aquest dijous al vespre els guardons de l'onzena edició del Premi d'Investigació i Innovació, una convocatòria que reconeix projectes orientats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament. L'acte, celebrat a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, ha distingit tres iniciatives centrades en l'autonomia personal, l'accessibilitat i els drets de les persones amb discapacitat.
Reconeixement a projectes amb impacte social
El primer premi, dotat amb 6.000 euros, ha estat per al projecte Decideixo Jo: Eines inclusives per a l'autonomia en salut, impulsat per un equip de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta. La iniciativa treballa en la creació d'eines accessibles perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista puguin prendre decisions sanitàries amb més autonomia.
El segon guardó, de 4.000 euros, ha recaigut en el psicòleg forense Francisco Núñez Valdivia pel treball Obtenció del testimoni de víctimes amb Trastorn de l'Espectre Autista, centrat en les dificultats i necessitats que apareixen en els processos judicials quan la víctima és una persona amb TEA.
El tercer premi, dotat amb 2.000 euros, ha estat per al projecte Control'Art: llibre il·lustrat sobre epilèpsia per a persones amb discapacitat intel·lectual, desenvolupat per l'entitat +Tu Fundació de Suport. La proposta consisteix en la cocreació d'un llibre en lectura fàcil per facilitar el coneixement sobre l'epilèpsia i afavorir l'autonomia de les persones usuàries.
Reflexió sobre ètica i inclusió
L'acte també ha inclòs una ponència de la professora d'ètica de la UVic-UCC Ester Busquets, que ha reflexionat sobre la responsabilitat de la recerca en l'àmbit social i sanitari. Busquets ha defensat que "la investigació no pot avançar al marge de les persones" i que la dignitat i els drets han de situar-se "al centre de qualsevol innovació".
La professora ha remarcat també que "fer recerca en l'àmbit de la discapacitat implica escoltar activament les persones i incorporar-les com a agents amb veu pròpia, no només com a objecte d'estudi". En aquest sentit, ha assegurat que "l'ètica no és un límit a la innovació, sinó la condició que la fa legítima i transformadora".
Humor i mirada crítica amb Marc Buxaderas
La vetllada ha començat amb el monòleg Posa un discapacitat a la teva vida del comunicador i actor Marc Buxaderas, que ha aportat una mirada crítica i humorística sobre la discapacitat i la inclusió social.
Buxaderas ha reivindicat la necessitat de normalitzar la diversitat i ha defensat que "la discapacitat no és el problema; el problema és que la societat no està pensada per a tothom". També ha remarcat que incloure significa "canviar les regles perquè hi puguem ser sempre".
En representació de l'Ajuntament de Manresa, la regidora Mariona Homs ha felicitat els equips premiats i ha destacat l'esforç que suposa "posar en paper una idea, decidir impulsar un projecte i dotar-lo de rigor enmig de les exigències del dia a dia". Homs també ha agraït a Ampans la seva aposta per la investigació i la innovació "com a motors de transformació social".
Una iniciativa consolidada
El Premi d'Investigació i Innovació d'Ampans suma ja onze edicions consolidat com una iniciativa de referència en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual. Els guardons tenen com a objectiu impulsar projectes amb aplicació pràctica i afavorir la transferència del coneixement a l'àmbit professional i social.