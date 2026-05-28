Cardona consolida el programa Cuidem-nos per reforçar l'atenció domiciliària

L'Ajuntament de Cardona ha consolidat el programa Cuidem-nos com una eina clau per reforçar l'atenció a les persones dependents i donar suport a les cures al municipi. Impulsada l'any 2021 en el marc del programa Treball als Barris del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), la iniciativa arriba enguany a la seva cinquena edició combinant atenció social de proximitat, formació i creació d'oportunitats laborals en l'àmbit de les cures.
El projecte treballa amb una mirada integral centrada tant en les persones ateses com en les seves famílies i cuidadores. Així, acompanya les persones dependents tenint en compte el seu benestar físic i emocional, alhora que ofereix orientació sobre recursos disponibles i suport a les persones que exerceixen tasques de cura.
Prop de 150 atencions en cinc anys
En aquests cinc anys de funcionament, el programa ha dut a terme prop de 150 atencions a persones en situació de dependència i ha generat una desena de contractes vinculats al sector de les cures. Paral·lelament, una cinquantena de persones han rebut formació específica en atenció domiciliària amb l'objectiu de dignificar el sector i reforçar les competències professionals de les cuidadores.
Un dels elements destacats del programa és la creació de la figura de la cuidadora, que reforça el Servei d'Atenció Domiciliària i permet arribar a més persones del municipi. El servei no només ofereix suport dins la llar, sinó que també posa l'accent en l'acompanyament, l'escolta i la creació de vincles de confiança amb les persones usuàries.
Durant el 2025, el programa va atendre una trentena de persones amb un equip format per una tècnica de gent gran i tres auxiliars d'atenció domiciliària. Aquest 2026, l'Ajuntament es marca com a objectiu ampliar aquesta cobertura i arribar a més usuaris gràcies a la incorporació d'una auxiliar addicional.
La regidora de Gent Gran i Benestar Social, Maria Camps, assegura que "volem continuar creixent per donar cobertura a més persones i millorar l'atenció que oferim".
Formació i professionalització del sector
El programa també treballa per millorar la qualitat assistencial i professionalitzar el sector de les cures en coordinació amb el Servei Connectem de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
En aquest marc s'impulsa l'Escola de Cures, coorganitzada amb el CAP Cardona, que aquest any ha ofert un programa de vuit sessions formatives durant el mes de maig. La iniciativa busca donar resposta a una necessitat detectada especialment en l'àmbit privat, on moltes persones cuidadores no disposen de formació específica.
Segons Maria Camps, "després de cinc edicions, el programa Cuidem-nos s'ha consolidat com una eina essencial per reforçar la xarxa de cures al municipi, millorar l'atenció a les persones i generar ocupació en un sector estratègic".