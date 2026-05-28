El Consell Comarcal del Bages ha assessorat més de 300 joves en ocupació durant el 2025

El Consell Comarcal del Bages continua desplegant el Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil, una iniciativa cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, amb l'objectiu de facilitar la transició dels joves cap al món formatiu i laboral, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 29 anys i aposta per un model d'acompanyament personalitzat que combina orientació acadèmica, assessorament laboral i suport continuat per prevenir l'abandonament escolar prematur i millorar l'ocupabilitat.
Atenció directa a 14 municipis del Bages
Una de les peces clau del servei és la tasca de les tècniques especialitzades que es desplacen als municipis de la comarca per oferir atenció directa i individualitzada. Aquest model de proximitat permet adaptar el servei a les necessitats de cada territori, garantir una presència regular als municipis i facilitar l'accés als recursos, especialment en aquells entorns amb menys serveis disponibles.
Durant el 2025, les professionals del programa han donat servei a joves de fins a 14 municipis del Bages, reforçant així la cobertura territorial de l'acompanyament juvenil.
Tallers als instituts per facilitar l'entrada al món laboral
El programa també manté una presència destacada als centres educatius de secundària de la comarca. En aquest marc, es desenvolupen tallers pràctics adreçats a alumnat de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius, centrats especialment en l'entrada al món laboral.
Les sessions ofereixen eines per a la recerca de feina, orientació formativa i desenvolupament de competències professionals. Al llarg del 2025 s'han realitzat 44 tallers, consolidant aquesta línia d'actuació com una eina clau per treballar la transició entre el sistema educatiu i el mercat laboral.
Més de 300 joves atesos durant el 2025
El Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil també es desenvolupa amb un fort treball en xarxa amb els agents del territori. Les actuacions es coordinen amb els Serveis Locals d'Ocupació i amb altres àrees municipals com joventut i serveis socials, amb l'objectiu d'oferir una intervenció integral i adaptada a cada situació. Aquesta coordinació permet detectar necessitats, compartir recursos i donar respostes més eficients als joves de la comarca.
Durant l'any 2025, el programa ha atès més de 300 joves entre accions individuals i grupals. D'aquests, 220 han participat en accions d'informació general i 88 han seguit processos d'orientació especialitzada.
Les dades evidencien la necessitat de continuar reforçant els serveis d'acompanyament juvenil en un context marcat encara per reptes com l'abandonament escolar prematur o les dificultats d'accés a la primera feina.
La combinació d'atenció individualitzada, intervenció als centres educatius i treball en xarxa consolida aquest programa com una eina estratègica per millorar les oportunitats formatives i laborals dels joves del Bages.