El Consell Comarcal del Bages impulsa un projecte per escoltar els joves sobre Europa

El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Bages ha impulsat el projecte Europa sense filtres, una iniciativa participativa destinada a recollir l'opinió dels joves de la comarca sobre Europa, les oportunitats que ofereix i els reptes de futur. El projecte s'ha desenvolupat amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, Avinyó i el Pont de Vilomara i Rocafort coincidint amb la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra el 9 de maig.
Tallers en espais juvenils
Durant el mes d'abril s'han organitzat diversos tallers als casals de joves Nexe, El Refugi i Punt Jove, amb la participació voluntària de joves usuaris d'aquests equipaments. Les sessions han estat dinamitzades per un jove belga participant del Cos Europeu de Solidaritat que actualment desenvolupa un projecte de voluntariat de llarga durada al Bages.
Els participants han debatut sobre qüestions vinculades al projecte europeu, com les oportunitats que ofereix la Unió Europea, els avantatges i inconvenients de formar-ne part i la visió que tenen els joves sobre el futur d'Europa.
Apropar Europa als joves
La vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà, ha destacat que la iniciativa permet "escoltar els joves des dels seus propis espais i amb el seu propi llenguatge". Segons Tardà, el projecte vol contribuir a apropar el debat europeu als joves des d'una perspectiva més propera i participativa.
Vídeo i entrevista a Ona Ràdio
Com a resultat del projecte, el Consell Comarcal ha elaborat un vídeo amb les reflexions recollides durant els tallers, que es difondrà a través de les xarxes socials. A més, també s'ha enregistrat una entrevista grupal amb alguns dels participants que s'emetrà a Ona Ràdio.
La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Cos Europeu de Solidaritat de la Unió Europea.