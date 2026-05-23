Sant Joan recupera els pressupostos participatius per decidir inversions del 2027

Sant Joan de Vilatorrada tornarà a impulsar uns pressupostos participatius perquè la ciutadania pugui proposar i decidir quines iniciatives s'executaran al municipi durant el 2027. El procés començarà el pròxim 25 de maig i inclourà diferents fases de presentació de propostes, validació tècnica i votació popular, amb l'objectiu de fomentar la implicació veïnal en les decisions municipals.
L'Ajuntament vol que el procés sigui representatiu de la diversitat del municipi i anima a participar-hi persones de totes les edats i barris. El regidor de Participació i Barris, Toni Dorado, ha destacat que la iniciativa pretén "comptar amb tots els veïns i veïnes" i recuperar una eina perquè "totes les veus i totes les idees ajudin a millorar Sant Joan".
Una sessió oberta donarà el tret de sortida al procés
Coincidint amb l'inici dels pressupostos participatius, el 26 de maig se celebrarà una sessió participativa oberta a tota la ciutadania per explicar-ne el funcionament i recollir primeres idees i propostes. La trobada també inclourà espais de debat i una pluja d'idees col·lectiva.
La primera fase del procés, dedicada a la presentació d'iniciatives, s'allargarà del 25 de maig al 7 de juny. Les propostes es podran presentar tant de forma digital, a través de la plataforma Participa 311 disponible al web municipal, com presencialment mitjançant formularis físics a la Biblioteca Municipal i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Validació tècnica i votació popular
Un cop finalitzat el termini de recollida de propostes, els serveis tècnics municipals analitzaran les iniciatives per comprovar-ne la viabilitat i el compliment dels criteris establerts a les bases del procés.
Les propostes que superin aquesta fase passaran a votació popular entre el 21 de setembre i el 18 d'octubre. La ciutadania podrà escollir les iniciatives que consideri prioritàries, tant de manera telemàtica com presencialment en una carpa habilitada durant la Fira dels Embarrats.
L'Ajuntament preveu fer públic el resultat final a finals d'octubre i executar les propostes guanyadores durant l'any 2027.