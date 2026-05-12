Sant Joan retira 400 quilos de residus a Collbaix en la segona edició del Correcull

Una matinal per netejar l'entorn de Collbaix
Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a mobilitzar-se aquest diumenge en favor del medi ambient amb la celebració de la segona edició del Correcull del Bages. L'activitat, que fusiona salut, esport i consciència ecològica, ha aconseguit retirar prop de 400 quilos de deixalles de la falda de Collbaix gràcies a la participació de 140 persones i més d'una vintena de voluntaris.
La proposta s'emmarca dins la campanya Let's Clean Up Europe i està impulsada per la Regidoria de Medi Ambient i Acció Climàtica de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, l'entitat VEC Cycling&Run i l'associació Voluntàries Mediambientals, amb el suport del Consell Comarcal del Bages i la Diputació.
Durant dues hores, els participants han recorregut diversos espais de la plana de Collbaix, des de l'Eix Transversal fins als camins de Santa Marta, amb l'objectiu de recollir residus abandonats de manera incívica. Entre les deixalles trobades hi havia ampolles, llaunes, runes, pneumàtics i fins i tot algun electrodomèstic.
Una activitat familiar i consolidada
Els organitzadors han fet una valoració molt positiva de la jornada i consideren que l'èxit de participació consolida aquesta activitat, estrenada l'any 2024, dins el calendari mediambiental tant del municipi com de la comarca.
Un dels aspectes que més destaquen és el caràcter familiar de la iniciativa. Bona part dels participants formaven equips vinculats a entitats o escoles del municipi, però també hi havia grups arribats d'altres poblacions del Bages. En total, la majoria dels participants es van organitzar en una vintena d'equips amb un objectiu compartit: passar un matí agradable mentre contribuïen a la neteja de l'entorn natural.
Els promotors també han volgut remarcar la implicació dels voluntaris i la col·laboració dels comerços locals, que han contribuït a fer possible la jornada. Segons expliquen, moltes de les persones participants ja es mostraven animades a repetir experiència en una futura edició.
Premis per als equips més actius
La jornada va acabar amb l'entrega de premis als equips que van aconseguir recollir més pes de residus. En la categoria individual es va premiar dues persones que van superar els 20 quilos de deixalles recollides cadascuna.
Pel que fa als equips, el grup Reciclats va ser el que va acumular més residus, amb un total de 60,5 quilos. El van seguir les Guineus, amb 54 quilos; les Pastanagues, amb 52, i les Triatletes, amb 39 quilos recollits.
Més enllà dels guardons, totes les persones participants van rebre un obsequi per la seva implicació. Entre els regals hi havia un boc'n roll i una bossa reutilitzable per comprar fruita, una anella per portar gots reutilitzables i un punt de llibre biodegradable de l'aplicació EcoCarrer.
A més, durant el matí es van sortejar una vintena de premis gràcies a la col·laboració de diversos comerços del municipi, que van aportar productes i vals de descompte.
Productes de proximitat durant la jornada
El Correcull també va servir per promoure el consum de productes de proximitat i agroecològics. Els entrepans, la fruita i els fruits secs que es van oferir als participants provenien de MengemBages, a partir de petits productors ecològics i de proximitat, així com de la Pastisseria Miquel de Sant Joan de Vilatorrada.