Resistents estrena un trenet gratuït per reforçar la festa històrica del Vilar

Castellbell i el Vilar celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de la festa de recreació històrica dels Resistents amb diverses novetats destacades. Entre elles, l'estrena d'un trenet gratuït que connectarà els nuclis del Burés i el Borràs amb el Vilar, epicentre de la celebració, i la renovació de la direcció artística dels espectacles teatralitzats. La festa recrearà els fets històrics de la revolta liderada pel ferrer Mansuet Boxó durant el Trienni Liberal i comptarà amb la participació de prop de 200 veïns i veïnes del municipi.
Un trenet per facilitar l'accés al Vilar
La principal novetat d'enguany serà la posada en marxa d'un trenet gratuït que funcionarà dissabte i diumenge, matí i tarda, amb una ruta circular contínua entre el Burés, el Borràs i el nucli del Vilar.
Amb aquesta iniciativa, l'organització vol facilitar l'accés dels visitants a l'espai principal de la festa i afavorir la mobilitat durant tot el cap de setmana.
Recreacions teatrals en cinc grans escenes
La festa dels Resistents recrea els fets històrics succeïts entre els anys 1820 i 1822, en plena etapa del Trienni Liberal, quan Mansuet Boxó va liderar un moviment d'insubmissió popular al municipi.
Aquest any, la renovació de la direcció artística permetrà oferir un nou format de representació dividit en cinc blocs escènics que es podran veure en dues passades, tant dissabte com diumenge, en horari de matí i tarda.
Les escenes teatralitzades mostraran moments destacats de la revolta, des de la vida quotidiana a la taverna i la ferreria fins a l'emboscada i l'afusellament final de Mansuet Boxó per part de les tropes de l'Estat.
Més protagonisme per a la gastronomia i els productors locals
Una altra de les apostes d'aquesta edició serà el reforç de l'espai gastronòmic als Jardins de Casademont, que es convertiran en aparador dels productors agroalimentaris de l'entorn.
La Taverna del sometent tornarà a ser un dels punts centrals de la festa amb activitats i tallers familiars, com sessions per aprendre a fer panets de farigola i herbes aromàtiques dissabte al matí i galetes de poma i canyella diumenge.
Activitats familiars durant tot el cap de setmana
La programació mantindrà també el mercat d'època, les demostracions d'oficis tradicionals i l'espai Petits Resistents, adreçat al públic familiar. Aquest espai oferirà jocs de fusta durant tot el cap de setmana i tallers de creació de clauers dissabte i diumenge a la tarda. A més, un espectacle clown itinerant recorrerà els diferents espais de la festa per animar la celebració.