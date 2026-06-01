Ocupació insòlita de l'atri de Montserrat: 200 docents es reuneixen a la basílica

Uns 200 docents de la Catalunya Central han ocupat aquest dilluns al migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat per celebrar una assemblea i debatre el preacord amb Educació. És una imatge insòlita, ja que mai una manifestació no havia entrat fins aquest espai. Quan els docents han accedit a l'atri -traient les cintes que ho impedien- l'Escolania estava cantant el Virolai i els participants han esperat que acabés per iniciar l'assemblea. Els docents han arribat al monestir després de pujar a peu des de l'estació del cremallera a Monistrol de Montserrat, un recorregut d'uns 10 quilòmetres. Els concentrats estan a favor del no al preacord i han fet crits de Niubó, dimissió i Què li diem al Papa? Vaga, vaga, vaga.
La plaça Santa Maria de Montserrat és escenari habitual de reivindicacions, però mai abans cap col·lectiu havia travessat l'entrada. Això ha provocat la sorpresa dels visitants a Montserrat, molts d'ells estrangers, que no coneixien el conflicte.
Els treballadors de Montserrat han demanat als docents que no fessin servir els altaveus perquè als pisos superiors de l'atri hi ha la infermeria del monestir amb els monjos malalts. Tot i això, els docents han fet cas omís a aquestes indicacions i han celebrat l'assemblea, un cop ha finalitzat la missa.
La reunió ha rebutjat per unanimitat el preacord. En declaracions a l'ACN, el delegat de la CGT, Pablo Ruiz, ha explicat que, entre el professorat, predomina la percepció que les mesures pactades no tindran "un impacte significatiu a les aules" ni serviran per revertir els problemes estructurals que arrossega el sistema educatiu.
Segons diu, entre les principals preocupacions dels docents hi ha la manca de recursos als centres, l'excés de càrrega burocràtica i les dificultats creixents per atendre adequadament la diversitat de l'alumnat.
Un avís de cara a la visita del Papa
L'elecció de Montserrat com a escenari de la protesta no és casual. Tot i que els sindicats insisteixen que la seva prioritat continua sent la negociació i l'assoliment d'un acord satisfactori, adverteixen que les mobilitzacions podrien intensificar-se si en els pròxims dies no es produeixen avenços substancials.
En aquest context, els representants sindicals apunten que la visita del Papa a Barcelona i Montserrat podria convertir-se en un nou focus de protesta. "Nosaltres volem negociar i tancar un acord favorable", ha afirmat Ruiz. Amb tot, considera que "és el Govern qui força els docents a dur a terme aquest tipus d'accions per fer visible un conflicte social de primer ordre".