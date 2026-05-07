07 de maig de 2026

El papa a Montserrat: instruccions clau per al 10 de juny

L'Abadia publica una guia amb totes les indicacions per facilitar l'arribada i l'estada dels assistents

Publicat el 07 de maig de 2026 a les 10:45

Montserrat es prepara per rebre el papa Lleó XIV el pròxim dimecres 10 de juny en una jornada que es preveu multitudinària. L'Abadia ha publicat un seguit de recomanacions i instruccions per facilitar l'accés dels fidels i garantir la seguretat durant l'acte de pregària presidit pel pontífex. La participació requerirà reserva prèvia i hi haurà importants restriccions de mobilitat a l'entorn del monestir.

Reserva obligatòria per assistir-hi

Per participar en la pregària serà imprescindible fer reserva prèvia.

Com es podrà accedir a Montserrat

El dia 10 de juny l'accés a l'Abadia només es podrà fer amb:

  • l'Aeri de Montserrat
  • el Cremallera de Montserrat

Les carreteres BP-1121 i BP-1103 tindran restriccions de trànsit i no es podrà accedir lliurement amb vehicle privat.

Restriccions previstes

  • La circulació quedarà restringida a partir del 9 de juny.
  • Només podran circular vehicles autoritzats.
  • L'aparcament de Montserrat romandrà restringit.
  • Els autobusos només hi podran accedir si han estat registrats prèviament dins la reserva de grup.

Controls de seguretat i horaris

Per entrar al recinte de la pregària caldrà passar controls de seguretat.

L'organització recomana arribar amb molta antelació per evitar cues i aglomeracions.

Horaris importants

  • Les places del Santuari es tancaran el 9 de juny a partir de les 8 del vespre.
  • L'accés als actes del 10 de juny s'obrirà a 2/4 de 7 del matí.

Recomanacions de salut i seguretat

L'Abadia recomana als assistents preparar-se per a una llarga estada a l'exterior.

Es recomana portar

  • aigua
  • protecció solar
  • roba adequada per a la pluja

En cas de malestar o emergència:

  • caldrà avisar immediatament el personal professional identificat
  • hi haurà equips mèdics desplegats durant tota la jornada

També es demana:

  • evitar aglomeracions als espais de pas
  • facilitar el moviment dels serveis sanitaris i de seguretat

Botigues i serveis disponibles

A les instal·lacions de l'Abadia hi haurà establiments oberts on es podran comprar:

  • begudes
  • menjar
  • impermeables
  • productes bàsics de primera necessitat

On demanar informació

Durant tota la celebració hi haurà personal identificat per atendre consultes i orientar els assistents.

També s'han habilitat canals d'atenció:

Més informació i reserves a: Abadia de Montserrat

