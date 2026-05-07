El papa a Montserrat: instruccions clau per al 10 de juny

Montserrat es prepara per rebre el papa Lleó XIV el pròxim dimecres 10 de juny en una jornada que es preveu multitudinària. L'Abadia ha publicat un seguit de recomanacions i instruccions per facilitar l'accés dels fidels i garantir la seguretat durant l'acte de pregària presidit pel pontífex. La participació requerirà reserva prèvia i hi haurà importants restriccions de mobilitat a l'entorn del monestir.
Reserva obligatòria per assistir-hi
Per participar en la pregària serà imprescindible fer reserva prèvia.
Com es podrà accedir a Montserrat
El dia 10 de juny l'accés a l'Abadia només es podrà fer amb:
- l'Aeri de Montserrat
- el Cremallera de Montserrat
Les carreteres BP-1121 i BP-1103 tindran restriccions de trànsit i no es podrà accedir lliurement amb vehicle privat.
Restriccions previstes
- La circulació quedarà restringida a partir del 9 de juny.
- Només podran circular vehicles autoritzats.
- L'aparcament de Montserrat romandrà restringit.
- Els autobusos només hi podran accedir si han estat registrats prèviament dins la reserva de grup.
Controls de seguretat i horaris
Per entrar al recinte de la pregària caldrà passar controls de seguretat.
L'organització recomana arribar amb molta antelació per evitar cues i aglomeracions.
Horaris importants
- Les places del Santuari es tancaran el 9 de juny a partir de les 8 del vespre.
- L'accés als actes del 10 de juny s'obrirà a 2/4 de 7 del matí.
Recomanacions de salut i seguretat
L'Abadia recomana als assistents preparar-se per a una llarga estada a l'exterior.
Es recomana portar
- aigua
- protecció solar
- roba adequada per a la pluja
En cas de malestar o emergència:
- caldrà avisar immediatament el personal professional identificat
- hi haurà equips mèdics desplegats durant tota la jornada
També es demana:
- evitar aglomeracions als espais de pas
- facilitar el moviment dels serveis sanitaris i de seguretat
Botigues i serveis disponibles
A les instal·lacions de l'Abadia hi haurà establiments oberts on es podran comprar:
- begudes
- menjar
- impermeables
- productes bàsics de primera necessitat
On demanar informació
Durant tota la celebració hi haurà personal identificat per atendre consultes i orientar els assistents.
També s'han habilitat canals d'atenció:
Més informació i reserves a: Abadia de Montserrat