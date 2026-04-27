Montserrat celebra la festivitat de la Mare de Déu amb la vista posada en el Papa

Montserrat celebra aquest 27 d'abril la festivitat de la Mare de Déu amb una elevada afluència de visitants, entre fidels i turistes. És el cas de la Rosa, que no falla a la cita i hi puja cada any per retre homenatge a la seva filla, que es diu Montserrat. La diada se celebra enguany amb l'expectativa d'una possible visita del Papa el 10 de juny.
El sotsprior, Bernat Juliol, ha assegurat que la comunitat estarà "encantada" d'acollir-lo si es confirma, tot i que ha insistit que caldrà esperar el programa oficial de la Santa Seu. Juliol ha destacat l'efecte del Mil·lenari en l'augment de visitants, especialment catalans: el 2025 el monestir va rebre 2,4 milions de persones i aquest any la tendència continua a l'alça, amb un increment del 4%.
Cues de visitants per accedir a la basílica de Montserrat i ambient festiu a la plaça de Santa Maria, amb turistes estrangers barrejats amb visitants catalans. Entre ells, el Ferran i la Montserrat, de Terrassa, que mantenen la tradició del 27 d'abril: "Si podem, no fallem mai", expliquen. També hi són l'Anna i l'Alberta, de Vilafranca del Penedès, habituals del recinte: "Som fans de Montserrat; des de petites que venim a les cel·les, estimem la Moreneta i aquí estem".
Entre els assistents també hi ha la Montserrat, de Sant Joan de Vilatorrada, que actualment viu a Madrid. Tot i que ha pujat sovint al monestir, fins ara no ho havia fet mai el dia del seu sant. "Sempre deia que un dia vindria pel meu sant, i aquest dia és avui", explica. Assegura que ho viu més des d'una vessant cultural que religiosa: "Per mi és un fet de pertinença, de país".
Aquest 27 d'abril se celebra amb la mirada posada en la possible visita del Papa, prevista per al 10 de juny. Des del monestir, la comunitat es mostra a l'expectativa fins que no hi hagi confirmació real per la Santa Seu. La majoria de visitants consultats aquest dilluns tenen clar que no vindran aquell dia. Per a molts, Montserrat va més enllà de l'aspecte religiós i prefereixen viure l'espai des del recolliment abans del que, creuen, pot que un acte tan mediàtic.
Més turistes des del Mil·lenari
El sotsprior de Montserrat, Bernat Juliol, assegura que la celebració del Mil·lenari ha reforçat el vincle entre el monestir i la societat. "El mil·lenari ens ha servit perquè la gent reconecti encara més amb Montserrat", ha afirmat. Segons Juliol, aquest any no només creix el nombre de visitants, sinó també la presència de públic català i de persones que feia temps que no pujaven al monestir o que ho fan per primera vegada.
En aquesta línia, el sotsprior ha remarcat que Montserrat "va més enllà del fet religiós" i que, tot i ser un monestir benedictí, manté una clara vocació d'obertura. "Hi puja gent per motius religiosos, però també culturals o paisatgístics", ha explicat.
Guia de Montserrat: "El primer que fan quan la veuen és un uau"
El Fran, guia a Montserrat, acompanya habitualment grups de turistes estrangers fins al monestir. Aquest dissabte guia un grup de nord-americans i assegura que, més enllà de la nacionalitat o les creences, l'impacte és generalitzat. "El primer que fan quan veuen la muntanya és un uau, un sospir". Entre els visitants hi ha la Kelly Levy, de Washington, que assegura haver quedat captivada pel paisatge: "És impressionant".