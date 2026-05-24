Moià presenta el nou sistema de contenidors tancats davant de 400 persones

L'Ajuntament de Moià i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus han presentat aquesta setmana el nou sistema de recollida selectiva amb contenidors tancats i control d'accés en dues sessions informatives celebrades a Cal Comadran que han reunit unes 400 persones. Les trobades han servit per explicar el funcionament del model que entrarà en vigor l'1 de juliol i per resoldre dubtes de la ciutadania sobre els canvis en la gestió dels residus al municipi.
El nou sistema comportarà que els contenidors de fracció orgànica i de resta incorporin tancament electrònic i només es puguin obrir mitjançant una targeta identificativa vinculada a cada habitatge o bé a través de l'aplicació mòbil BitPayt.
L'orgànica es podrà llençar cada dia
Segons el model presentat, la fracció orgànica es podrà dipositar diàriament, sempre utilitzant bosses compostables. Cada habitatge podrà recollir gratuïtament 60 bosses compostables cada tres mesos a través de la màquina expenedora instal·lada a Cal Comadran, utilitzant la targeta identificativa.
Pel que fa a la fracció resta, el contenidor només es podrà obrir un dia a la setmana, que cada usuari podrà escollir entre dijous o diumenge. El sistema preveu ampliacions per a casos especials com famílies amb bolquers o necessitats específiques vinculades, per exemple, a la sorra de gat.
En canvi, els contenidors d'envasos, paper i cartró i vidre continuaran oberts i accessibles sense necessitat de targeta, tal com funcionen actualment. Totes les àrees de recollida disposaran de les cinc fraccions habituals.
Repartiment del material al juny
Abans de l'entrada en funcionament del sistema, els veïns rebran una carta informativa amb tots els detalls i les instruccions per recollir el material necessari. El repartiment es farà del 12 al 23 de juny a Cal Comadran, tant en horari de matí com de tarda.
Cada habitatge rebrà un kit format per dues targetes electròniques vinculades al domicili, un cubell reixat i transpirable per a la fracció orgànica, un paquet de bosses compostables i un imant informatiu per a la nevera.
Servei específic per a comerços
Els comerços i grans productors de residus tindran un funcionament diferenciat respecte als habitatges particulars. En aquests casos, el municipi implantarà un sistema de recollida porta a porta per a les fraccions d'orgànica, resta i paper i cartró.
Per als envasos i el vidre, però, els establiments continuaran utilitzant els contenidors oberts del carrer. Els agents del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus contactaran directament amb cada negoci per informar-los del funcionament específic i lliurar-los el material corresponent.
Amb aquesta implantació, Moià se suma als municipis que aposten pels sistemes de recollida amb control d'accés amb l'objectiu d'incrementar els índexs de reciclatge i reduir la quantitat de residus impropis a les diferents fraccions.