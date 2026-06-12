La doctora Carme Comellas enceta la Festa Major de Santpedor amb un pregó emotiu

La doctora Carme Comellas Berenguer ha obert aquest dijous la programació de la Festa Major de Santpedor amb el pregó institucional, en un acte celebrat ahir al vespre a la Capella de Sant Andreu que ha donat pas a cinc dies de celebració.
Un pregó emotiu a la Capella de Sant Andreu
La doctora Carme Comellas Berenguer ha estat l'encarregada de pronunciar el pregó institucional de la Festa Major d'enguany en un acte que ha tingut lloc ahir al vespre a la Capella de Sant Andreu. La intervenció ha donat el tret de sortida a cinc dies de celebració i ha reunit una sala plena de públic, amb la presència de l'alcalde Agustí Comas, regidors i regidores del consistori, així com familiars i amics.
Comellas és científica i coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del CIMETIR, entitat dedicada a la salut dels esportistes.
Un discurs entre l'experiència professional i el record personal
Durant el seu pregó, la doctora ha ofert un discurs amè i amb tocs d'humor, en què ha repassat la seva experiència com a metgessa acompanyant esportistes en esdeveniments olímpics. També ha recordat la seva participació en les tasques d'ajuda durant els incendis del 2006 i la seva feina de vigilància i atenció sanitària en aquell context.
Comellas també ha destacat la importància del joc al carrer i les oportunitats que Santpedor ha ofert a la seva família des que s'hi va establir fa 45 anys.
Botifarrada, foc i concert després del pregó
Després del pregó, la plaça Catalunya ha acollit la XIII Empartxada, amb botifarrada popular i l'Empartxafoc amb l'actuació dels Bous de Foc. La jornada ha continuat amb el concert de Mitjanit, que ha completat l'inici festiu de la Festa Major.