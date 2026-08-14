Navarcles concentra aquest cap de setmana els actes de la Festa Major

Navarcles afronta aquest cap de setmana els principals actes de la Festa Major, amb una programació que s'allargarà fins diumenge a la nit amb activitats repartides per diversos espais del municipi. El programa combina propostes esportives, familiars i tradicionals amb música, gastronomia i actes de cultura popular.
Divendres, una tarda i nit de festa
La programació de divendres inclou una proposta de tarda especialment pensada per al públic familiar, amb l'Aquafest, un espectacle eco-refrescant dels MésTumacat que convidarà els infants a ballar, saltar i remullar-se al Pla de Cal Tapies. El programa també incorpora el tradicional repic de campanes, que donarà pas a l'ambient de Festa Major pels carrers del municipi.
Al vespre, la Nit de Tapeo ocuparà el pati de l'Edifici Verd de l'Escola Catalunya, amb tapes, rebujito i ambient festiu. La nit continuarà al pàrquing de sota el CAP amb el concert de Les Gamberres i, posteriorment, una sessió de DJ.
Dissabte, activitats durant tot el dia
Dissabte la Festa Major començarà amb activitats al llac de Navarcles, on se celebrarà el concurs de pesca infantil, mentre que la plaça de l'Ajuntament acollirà la 14a edició del torneig de partides ràpides d'escacs. La jornada també proposarà una activitat de jocs tradicionals per a grans i petits a la plaça Anselm Clavé.
La gastronomia tindrà protagonisme amb el concurs de paelles, que continuarà després amb un bingo musical organitzat per la Comissió Jove. A la tarda, el programa incorpora un escape room al carrer, la Ballada de Gegants i una nova edició de Navarcles amb Gust de Vi, que inclou el cinquè concurs de duets i solistes amateurs.
La nit arribarà amb música al pàrquing de sota el CAP, on actuarà The Aguatekes i, posteriorment, DJ Nito allargarà la festa.
Diumenge, recta final de la Festa Major
Diumenge, el programa començarà amb el tradicional concurs de pesca per a joves i adults al llac de Navarcles. Paral·lelament, el pavelló municipal acollirà la Fira de la Quitxalla, que enguany es transformarà en El Bosc Encantat, amb tallers, jocs, pinta-cares i altres activitats per a la mainada.
La jornada continuarà amb el vermut popular i, a la tarda, el tradicional concert de Festa Major amb Xarop de Nit, seguit del Bingo a la Navarclina.
La Festa Major es tancarà al vespre amb el castell de focs al Parc de la Planota i el posterior ball de final de festa amb Xarop de Nit al pavelló municipal. La remullada nocturna a les piscines Tres Pins posarà el punt final a la programació.