Castelltallat es bolca amb l'eclipsi de Sol, que oculta el 99,6% de l'astre

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat va viure dimecres una jornada marcada per l'eclipsi de Sol, que va portar fins a la Serra de Castelltallat nombrosos aficionats a l'astronomia de la Catalunya Central. El fenomen, que vist des d'aquest punt va arribar a ocultar el 99,60% de la superfície solar, es va poder seguir tant des de les instal·lacions de l'observatori com des dels espais naturals de l'entorn.
L'equipament havia preparat una programació especial per a l'ocasió, amb activitats relacionades amb l'observació del fenomen i diverses propostes de divulgació astronòmica.
Telescopis i observació segura
Per seguir l'eclipsi, l'observatori va disposar de tres telescopis equipats amb diferents filtres, que permetien observar l'ocultació del Sol per part de la Lluna i diferents elements de la superfície i l'atmosfera solar. Els visitants també van disposar d'ulleres protectores per poder contemplar el fenomen amb seguretat.
Al voltant de la cúpula de l'observatori es van fer diversos tallers, mentre que l'església de Sant Miquel de Castelltallat va acollir xerrades divulgatives sobre les característiques i el desenvolupament de l'eclipsi.
Una de les novetats de la jornada va ser també l'Eclip-So, un dispositiu desenvolupat per l'Espai Malla d'Igualada que transforma la radiació ultraviolada del Sol en so. El sistema modifica la tonalitat a mesura que la Lluna cobreix el disc solar i permet seguir l'evolució de l'eclipsi també a les persones amb discapacitat visual.
Una jornada dedicada a l'astronomia
La jornada va servir igualment per presentar la nova proposta Astronomia de dia, una activitat que l'Observatori Astronòmic de Castelltallat incorpora a la seva programació i que permet observar objectes astronòmics durant el dia amb el telescopi principal de l'equipament.
L'eclipsi va coincidir, a més, amb el període d'activitat dels Perseids, de manera que la programació astronòmica de Castelltallat es va allargar durant la nit. L'observatori havia previst una xerrada divulgativa i una posterior observació dels meteors des de la zona habilitada per seguir aquesta pluja d'estels.
La jornada de dimecres va convertir així la Serra de Castelltallat en un dels punts de referència de la Catalunya Central per seguir un eclipsi solar especialment destacat per l'elevat percentatge d'ocultació del Sol.