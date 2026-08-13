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Sant Andreu Salut programa sis xerrades gratuïtes sobre salut, cures i benestar

Societat

Les sessions es faran entre setembre i desembre a Manresa, Callús i Navarcles amb inscripció prèvia

  • Sant Andreu Salut programa sis xerrades sobre salut, cures i benestar -

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Publicat el 13 d’agost de 2026 a les 12:21
Actualitzat el 13 d’agost de 2026 a les 12:23

La Fundació Sant Andreu Salut ha presentat una nova edició del Cicle de xerrades obertes a la comunitat, corresponent al segon semestre de 2026. El programa inclou sis sessions gratuïtes sobre salut, benestar emocional, cures i voluntariat, que es faran entre setembre i desembre en diferents centres de l'entitat a Manresa, Callús i Navarcles.

La iniciativa té l'objectiu de crear espais oberts per compartir coneixements, sabers i aprenentatges relacionats amb el benestar, les cures i la salut, així com apropar eines útils per al dia a dia i afavorir l'intercanvi d'experiències entre els participants.

Sis sessions entre setembre i desembre

El cicle començarà el 3 de setembre amb la xerrada Gestió d'emocions, a càrrec de la psicòloga Judit Trench. La sessió es farà a la Residència i Centre de Dia Mont Blanc de Manresa, amb la col·laboració de Mémora.

El 22 de setembre, la sociòloga Sonia Díaz oferirà Cuidar-se per cuidar a la Residència i Centre de Dia Sant Sadurní de Callús. L'endemà, 23 de setembre, la infermera Glòria Solà, del CAP Barri Antic d'Althaia, parlarà sobre Síndromes geriàtrics a la Residència i Centre de Dia Sant Andreu de Manresa.

El programa continuarà el 29 d'octubre amb Emocions en el dol, a càrrec del psicòleg Pol Franco, als Habitatges amb Serveis Navarcles i amb la col·laboració de Mémora.

Al desembre hi haurà les dues darreres sessions. El 4 de desembre, el formador José Luis Buenache conduirà La força del voluntariat: 10 raons per ser voluntari/ària, a la Residència i Centre de Dia Mont Blanc. Finalment, el 10 de desembre, Sonia Diaz tornarà a oferir Cuidar-se per cuidar, aquesta vegada als Habitatges amb Serveis Navarcles, també amb la col·laboració de Mémora.

Les sis xerrades són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del correu electrònic fundacio@santandreusalut.cat.

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