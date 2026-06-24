Sant Andreu Salut impulsa un pla per reforçar l'ús del català als seus centres

La Fundació Sant Andreu Salut ha posat en marxa un conjunt d'accions destinades a fomentar el coneixement i l'ús del català als seus centres i serveis. La iniciativa s'emmarca en el projecte del Departament de Cultura per garantir la presència de la llengua catalana en el sistema públic de salut de Catalunya durant el període 2024-2026 i pren un nou impuls amb la incorporació d'una referent lingüística a l'entitat l'octubre de l'any passat.
Un projecte transversal per reforçar la presència del català
L'objectiu principal del pla és consolidar el català com a llengua habitual en l'àmbit assistencial, professional i relacional, considerant-lo una eina de proximitat, cohesió social i qualitat en l'atenció a les persones.
Per assolir aquest propòsit, Sant Andreu Salut ha iniciat un treball transversal que implica els diferents equipaments i equips professionals de la fundació, amb actuacions orientades tant a la sensibilització com a la formació i la participació dels treballadors.
Tallers i grups de treball per definir la política lingüística
Entre les primeres actuacions desenvolupades destaca la realització de tallers de sensibilització lingüística adreçats als equips directius de l'Hospital Sant Andreu, les residències i els serveis tècnics de la fundació.
Aquestes sessions han servit per reflexionar sobre la importància de la llengua en l'atenció a les persones usuàries, en la comunicació interna i en les relacions quotidianes entre professionals, residents, pacients i famílies.
Paral·lelament, s'han organitzat grups focals als diferents centres per recollir opinions, necessitats i propostes dels professionals. El treball participatiu ha permès avançar en l'elaboració de la futura política lingüística de la fundació i constituir una comissió de la llengua integrada per representants dels diversos equipaments, encarregada de fer seguiment del projecte i impulsar noves iniciatives.
Ho provem en català?, una invitació a practicar la llengua
Una de les mesures més visibles ha estat la creació de xapes identificatives amb el missatge Ho provem en català?.
La iniciativa pretén donar visibilitat als professionals compromesos amb la promoció de la llengua i, al mateix temps, facilitar que les persones que estan aprenent català puguin trobar interlocutors amb qui practicar-lo en el seu entorn laboral.
Des de la fundació expliquen que aquestes xapes volen esdevenir tant un símbol de compromís lingüístic com una invitació amable a incorporar el català a les converses del dia a dia.
Formació i recursos per als professionals
El projecte també inclou accions formatives i materials de suport. Entre aquestes, destaca l'elaboració de fullets amb vocabulari freqüent adaptat als diferents serveis assistencials, amb la finalitat de facilitar l'ús pràctic del català en situacions habituals de treball.
A més, s'ha impulsat un curs específic de català adreçat al personal castellanoparlant de l'Hospital Sant Andreu. La formació busca reforçar la confiança lingüística dels professionals i afavorir una incorporació progressiva de la llengua en la seva activitat quotidiana.
Difusió de la cultura catalana
Una altra de les línies de treball del projecte és la divulgació de la cultura i les tradicions catalanes entre els professionals de l'entitat.
Per aquest motiu, la fundació ha començat a enviar píndoles culturals mensuals vinculades a dates destacades del calendari català. A través d'aquestes comunicacions internes, els treballadors poden conèixer millor les celebracions, costums i elements culturals propis del territori.
La primera d'aquestes píndoles es va dedicar a la diada de Sant Jordi, una de les festivitats més emblemàtiques de Catalunya.