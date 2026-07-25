Tres edificis desallotjats preventivament per un incendi en un altell del nucli antic de Manresa

Manresa ha viscut aquest dissabte a la tarda un important desplegament d'emergències al nucli antic arran d'un incendi declarat en un altell d'un edifici del carrer Sant Pere. El foc, que s'ha originat passades les cinc de la tarda al número 6 d'aquest carrer, ha obligat els Bombers a desallotjar preventivament tres edificis i a desplegar vuit dotacions en una actuació condicionada per l'estretor dels carrers de la zona.
El foc crema material emmagatzemat i afecta les bigues
Segons han informat els Bombers, l'incendi s'ha localitzat en un altell situat a la terrassa d'un habitatge del número 6 del carrer Sant Pere, a la cantonada amb el carrer Sant Miquel. Les flames han cremat material d'hivern que hi havia emmagatzemat i també han afectat les bigues de l'estructura.
A hores d'ara, però, encara no s'ha pogut determinar si aquesta afectació té conseqüències estructurals per a l'immoble. Els Bombers han explicat que aquesta valoració es farà un cop les tasques d'extinció hagin finalitzat completament.
Cap a les sis de la tarda, el foc ja es donava per controlat, tot i que sis dotacions continuaven al lloc remullant la zona i revisant possibles punts calents.
Desallotjament preventiu de tres edificis
Com a mesura de precaució, els serveis d'emergència han evacuat els ocupants de tres edificis. A més del número 6 del carrer Sant Pere, també s'han desallotjat els immobles situats als números 29 i 31 del carrer Sant Miquel, que fan cantonada amb l'edifici afectat.
De moment no s'ha informat de persones ferides ni intoxicades.
Un ampli desplegament en ple centre històric
L'actuació ha mobilitzat també efectius de la Guàrdia Urbana de Manresa i dels Mossos d'Esquadra, tot i que aquests darrers finalment no han hagut d'intervenir. Preventivament, també s'han desplaçat fins a la plaça Major ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.
La intervenció ha obligat a tallar el pas de vianants en un llarg tram del carrer Sant Miquel i també al carrer Sant Pere, que han quedat acordonats amb cintes de seguretat. Durant bona part de l'operatiu, nombrosos curiosos han seguit les tasques d'extinció des de darrere del perímetre establert pels serveis d'emergència.
Les característiques del nucli antic també han condicionat la feina dels Bombers. A causa de l'estretor dels carrers, els camions d'extinció no han pogut acostar-se fins al punt de l'incendi i han hagut de treballar des de carrers més allunyats, desplegant llargues mànegues fins a l'edifici afectat. Aquest fet ha complicat una actuació que, malgrat tot, ha permès controlar el foc sense que transcendissin danys personals.
El fum s'ha deixat notar a bona part del Centre Històric de la ciutat.