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L'ADF rescata el conductor d'una retroexcavadora envoltada per un incendi a Artés

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Un incendi de vegetació darrere del camp de futbol, aquest divendres, mobilitza set dotacions dels Bombers

  • L'incendi d'Artés ha envoltat una persona que estava treballant a la zona -

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Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 17:14
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 17:15

Un incendi de vegetació declarat aquest divendres a la tarda darrere del camp de futbol d'Artés ha obligat a mobilitzar set dotacions dels Bombers. El foc, que ha afectat principalment vegetació baixa i alguns arbres, i també una pila de llenya, en una zona periurbana propera al carrer Serra del Cadí, ha provocat també el rescat d'una persona que havia quedat envoltada per les flames mentre treballava amb una retroexcavadora.

El foc ha quedat encerclat en poc més d'una hora

L'avís de l'incendi s'ha rebut poc després de les 4 de la tarda a través del telèfon d'emergències 112. Els Bombers hi han desplaçat set dotacions per treballar en l'extinció. Al cap d'una hora, el cos d'emergències ha informat que l'incendi ja es trobava encerclat. Tot i això, coincidint amb les hores de màxima calor de la jornada i en plena onada de calor, els efectius continuen remullant el perímetre per evitar possibles revifades en focus secundaris abans de donar-lo per estabilitzat.

Rescaten el conductor d'una retroexcavadora

Durant l'actuació, efectius de l'ADF Calders, Artés i Monistrol de Calders han rescatat una persona que treballava amb una retroexcavadora i que havia quedat envoltada pel perímetre de l'incendi, sense possibilitat de sortir pels seus propis mitjans.

Els serveis sanitaris l'han traslladat posteriorment al CAP d'Artés. De moment es desconeix si ha patit lesions i quin és l'estat en què ha quedat la màquina amb què treballava.

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