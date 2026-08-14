Laia Font acaba 12a individual a l'Europeu i Espanya es classifica per a la final per equips

La gimnasta de l'Egiba Manresa Laia Font ha completat aquest dijous la seva participació en la classificació del Campionat d'Europa de gimnàstica artística femenina, que se celebra a Zagreb, amb un gran 12è lloc en la classificació general individual. Font ha competit als quatre aparells i, tot i patir una caiguda a les paral·leles, ha aconseguit situar-se entre les millors gimnastes de la competició.
La classificació general de Font ha estat especialment destacada tenint en compte l'errada a les paral·leles. El seu entrenador, Xavi Casimiro, ha valorat molt positivament la seva actuació i ha explicat que la gimnasta ha acabat en una posició que considera "superbona" tenint en compte la caiguda.
12a a la general i primera reserva a salt
Font ha estat 9a en salt, 13a en terra, 17a en barra i 66a en paral·leles, resultats que li han permès acabar 12a en l'all-around. La classificació per puntuació la situava 13a, però la normativa limita a dues les gimnastes de cada país que poden comptabilitzar en la classificació individual, de manera que Font puja fins al 12è lloc.
A més, la gimnasta de Gironella ha acabat com a primera reserva per a la final de salt i tercera reserva en la de terra. Aquest dissabte es disputaran les finals individuals per aparells, de manera que Font encara podria tenir l'opció de competir en alguna d'aquestes finals en cas que es produeixi alguna baixa.
Casimiro ha explicat que els dos salts de Font "no van ser dels seus bons" i que va quedar molt a prop d'entrar en la final de l'especialitat. Tot i això, el tècnic ha remarcat que aquest no era l'objectiu principal de l'equip a l'Europeu.
Espanya entra a la final per equips
L'altre gran resultat de la jornada ha estat la classificació d'Espanya per a la final per equips de diumenge. La selecció ha acabat entre les vuit millors i afrontarà ara la lluita per equips, en una competició que es disputarà amb un format de tres gimnastes i tres notes vàlides per aparell.
Font tindrà un paper important en aquesta final. Segons ha explicat Casimiro, la gimnasta de l'Egiba està previst que competeixi als quatre aparells, ja que l'equip pot escollir tres gimnastes per a cadascun i considera que les seves notes poden contribuir al resultat final.
"Anàvem més a ajudar molt l'equip i una mica és el que hem fet", ha assenyalat l'entrenador, que considera que Espanya està a prop de seleccions com Alemanya i la Gran Bretanya i que el format de la final pot obrir les opcions de l'equip.
La classificació aconseguida a Zagreb també permet a Espanya assegurar la seva presència al Campionat del Món, que serà la pròxima gran cita de la temporada per a Font.