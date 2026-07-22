La Setmana de Jocs al Carrer tornarà a omplir el Centre Històric de Manresa al setembre

El Centre Històric de Manresa tornarà a convertir-se en un gran espai lúdic de l'1 al 5 de setembre amb la 24a Setmana de Jocs al Carrer. Organitzada pel CAE, la iniciativa oferirà activitats gratuïtes per a totes les edats amb l'objectiu de reivindicar el joc com una eina d'educació, convivència i cohesió social.
Cinc dies de jocs als carrers i places del barri antic
Després de la Festa Major, els carrers i places del Centre Històric acolliran una nova edició de la Setmana de Jocs al Carrer, una proposta que des de fa més de dues dècades transforma l'espai públic en un punt de trobada per a infants, joves, famílies i gent gran.
Durant cinc dies, cada tarda de 2/4 de 6 a 2/4 de 9, diferents places del barri antic acolliran espais dedicats als jocs de taula, jocs tradicionals, jocs cooperatius, jocs d'habilitat, jocs gegants i altres propostes lúdiques. A les nits, la plaça Major tornarà a ser l'escenari de les tradicionals Nits de Joc, adreçades a persones a partir de 14 anys, que es desenvoluparan de les 10 del vespre a 2/4 d'1 de la matinada, excepte l'última jornada, quan s'allargaran fins a les 2.
La programació arrencarà dimarts 1 de setembre a la plaça de Sant Domènec amb Jocs del Món, de la companyia El burro dels jocs, una proposta interactiva formada per una trentena de jocs de fusta procedents de diferents països dels cinc continents.
Novetats per a aquesta edició
La 24a edició incorpora diverses novetats, entre les quals destaca la recuperació de la gimcana, la incorporació dels Llibrejocs de la Biblioteca del Casino, noves propostes de jocs de taula sobredimensionats, una activitat dedicada al Mahjong i la reorganització d'alguns espais de joc per oferir una experiència més variada.
També hi haurà demostracions, tallers i activitats conduïdes per persones expertes i entitats col·laboradores, com els jocs d'experimentació del Lab 0-6 de la UManresa o una activitat d'Aualé amb Lluís Pinyot.
La gimcana, sota el nom Descobreix el secret del joc!, convidarà els participants a recórrer vuit places del Centre Històric, participar en diferents reptes i optar al sorteig d'un joc de taula.
El joc com a eina educativa i de convivència
Segons el director del CAE, Nasi Muncunill, "més enllà de l'entreteniment, jugar afavoreix la cooperació, el respecte, la creativitat, la presa de decisions i la construcció de vincles", alhora que la iniciativa reivindica l'espai públic "com un lloc per compartir, conviure i fer comunitat".
En la mateixa línia, la regidora d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez Pulido, considera que la Setmana de Jocs al Carrer "contribueix a fer de Manresa una ciutat més educadora, més participativa i més amable per a infants, joves, famílies i persones grans".
La coordinadora de l'activitat i de Voluntariat del CAE, Eva Molina, posa en relleu el paper de les persones voluntàries, assegurant que "no seria possible sense la seva implicació", ja que són qui creen espais d'acollida, conviden a jugar i afavoreixen que persones de totes les edats comparteixin experiències.
Una iniciativa amb una àmplia xarxa de col·laboració
La Setmana de Jocs al Carrer serà possible gràcies a la participació d'una trentena de persones voluntàries, 27 professionals contractats i la col·laboració d'entitats, empreses, institucions i especialistes vinculats al món del joc, l'educació i la cultura.
L'activitat està organitzada pel CAE amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, i compta també amb la implicació de nombroses entitats i editorials especialitzades, que contribueixen a consolidar aquesta cita com una de les principals propostes lúdiques i comunitàries del final de l'estiu a la capital del Bages.