Miki Núñez, Buhos i més de trenta hores de música ompliran la Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa tornarà a convertir la ciutat en un gran escenari a l'aire lliure amb més de trenta hores de música en directe. Del 28 al 31 d'agost, la programació reunirà artistes com Miki Núñez i Buhos, grups de versions, orquestres, sessions de DJ, música tradicional i activitats pensades per a públics de totes les edats.
Miki Núñez i Buhos encapçalen la programació
Els dos grans reclams musicals de la Festa Major seran Miki Núñez i Buhos. El cantant presentarà la gira A volar el dissabte 29 d'agost, a les 11 de la nit, a l'escenari del carrer Sallent, amb un espectacle que combinarà els seus principals èxits amb noves cançons.
L'endemà, diumenge 30 d'agost, serà el torn de Buhos, que tornarà a Manresa per celebrar els vint anys de trajectòria del grup amb un concert carregat d'energia i els temes més coneguts de la banda.
Versions, orquestres i sessions de DJ
La programació arrencarà divendres 28 d'agost amb el concert del grup de versions La Tropical a la plaça Sant Domènec. Tot seguit, Flaix On Tour, amb els DJ Jaume Riu, Hèctor Ortega i Edgar Manchado, convertirà la plaça en una gran pista de ball.
La Cobla-Orquestra Montgrins també tindrà un paper destacat amb el concert de tarda i el ball de nit a la plaça Porxada, mentre que el carrer Sallent acollirà una nova edició de la Festa Cocotown, amb efectes especials, animació i música festiva.
Dissabte, la plaça Sant Domènec reunirà Röcksie i Les Que Faltaband, una de les bandes de versions femenines més consolidades de Catalunya. Després del concert de Miki Núñez, el carrer Sallent acollirà la sessió de Two Fucking DJ's.
La nit de diumenge continuarà amb Rock'n Hits a la plaça Sant Domènec i les sessions de DJ Bacardit i DJ Capde. La cloenda musical arribarà la matinada de dilluns amb el tradicional Ball del Correfoc, amenitzat per Banda Neón a la plaça Major, i la sessió final de la DJ Anna Gisbert.
Música per a tots els públics
La programació també inclou activitats per a diferents franges d'edat i estils musicals. Dissabte se celebrarà la 17a Trobada de Bateries de Manresa a la plaça Sant Domènec, coordinada per Ernest Larroya, amb la participació de Röcksie.
Els Jardins del Casino acolliran la Nit Fluor, adreçada als joves d'entre 12 i 16 anys, amb DJ, llums ultraviolades i maquillatge fluorescent. El mateix espai oferirà també dues propostes familiars: el concert de música tradicional de Filomena i la Disco per Xics de la companyia Fadonita.
Espais accessibles
Els tres concerts previstos al carrer Sallent disposaran d'un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda. L'aforament serà limitat i caldrà fer una inscripció prèvia, que l'organització donarà a conèixer més endavant.