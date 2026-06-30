Miki Núñez i Electrobacasis, plats forts de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet

Els concerts de Miki Núñez i Electrobacasis seran dos dels principals reclams de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet, que se celebrarà del 10 al 13 de juliol amb una programació que combinarà música, cultura popular, activitats familiars i propostes tradicionals. La celebració començarà, però, uns dies abans amb la Festa Major Infantil i diversos actes previs.
Miki Núñez obrirà les nits de Festa Major
La Festa Major arrencarà oficialment el divendres 10 de juliol amb la cercavila, la proclamació del pubillatge i el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Associació Santvicentina de Veterans de les Forces Armades i Cossos de Seguretat (ASVICAF), coincidint amb el seu 25è aniversari, i del director general de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
La primera jornada també inclourà el tradicional Correfoc abans del concert de Miki Núñez, que actuarà a la plaça de l'Onze de Setembre a partir de la mitjanit. La nit continuarà amb l'actuació de Coco i la sessió del DJ Creuss.
Tradició, foc i música dissabte
El dissabte la programació combinarà actes institucionals i culturals amb la concessió de la Medalla de Sant Vicenç de Castellet 2026, una jornada de portes obertes d'ASVICAF, una sessió de ball a l'Esplai d'Avis, l'actuació del Coro Rociero Virgen del Rocío i el concert de Festa Major de l'Orquestra Selvatana.
A la nit prendrà protagonisme l'espectacle pirotècnic La llegenda de Castellet, seguit del ball amb l'Orquestra Selvatana i els concerts de 80 Principales i dels DJ Alegre i Neus González.
Electrobacasis protagonitzarà el diumenge
La jornada de diumenge mantindrà alguns dels actes més tradicionals de la festa, com la recreació de l'Encierro Pamplonica, la botifarrada i ouferrada popular a la plaça de l'Onze de Setembre. Tot seguit arribarà un dels plats forts del programa amb l'actuació d'Electrobacasis, un espectacle que fusiona grans èxits del pop, el rock i la música electrònica dels darrers cinquanta anys amb una orquestra de corda. La nit es completarà amb la sessió del DJ Adrià Ortega.
Al matí hi haurà el concurs de pesca, el torneig d'escacs sub-16, la recuperada 24a Trobada de Puntaires, la missa solemne i, a la tarda, el XIX Festival de Dansa i una audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell.
Un dilluns dedicat a les famílies
La Festa Major es tancarà el dilluns 13 de juliol amb jocs d'aigua durant tot el matí a la plaça de l'Onze de Setembre, l'espectacle familiar The Incredible Box, de la companyia La Tal, i la tradicional Nit d'Havaneres, que enguany anirà a càrrec del grup Faroners de Calella.
Durant les nits de divendres i dissabte, l'Ajuntament habilitarà un Punt Lila a la cantonada de la plaça de l'Onze de Setembre amb el carrer Gran. A més, l'escenari principal quedarà cobert per garantir la celebració dels concerts en cas de pluja.
La Festa Major començarà abans
Els actes previs arrencaran el dilluns 6 de juliol amb la Festa Major Infantil, que s'obrirà amb el pregó de la Colla Gegantera de Sant Vicenç de Castellet i un concert del grup d'animació Ai Carai!. Durant la setmana també hi haurà tallers d'estiu, jocs tradicionals, la festa de l'escuma i l'espectacle familiar Camelva, de la companyia Campi Qui Pugui.
Aquest mateix cap de setmana també s'han programat diverses activitats prèvies, entre les quals destaquen el correfoc infantil i juvenil, la XXXII Trobada de Gegants, l'XI Marató de Country, l'actuació de l'escola de dansa de l'Esbart, el recorregut dels bastoners PKBÉ pels carrers del municipi i el sopar previ de Festa Major, que incorporarà animació de salsa i batxata, una xaranga i la música del DJ Nando_ds.
L'Ajuntament farà arribar aquesta setmana el programa de la Festa Major a totes les llars del municipi i també en distribuirà exemplars en format accessible per a persones amb diversitat funcional a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.