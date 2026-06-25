Sant Fruitós es prepara per a una Festa Major amb Miki Núñez, Studio 54 i una setmana d'activitats

Sant Fruitós de Bages viurà del 30 de juny al 6 de juliol una nova edició de la Festa Major d'Estiu amb una programació àmplia i diversa que combinarà concerts, tradicions populars, activitats esportives, espectacles familiars i espais de participació per a tots els públics. Entre els principals reclams destaquen les actuacions de Miki Núñez, Studio 54 i la DJ Mina Ritz, així com la incorporació del primer Pubillatge Infantil del municipi.
El Batibull obrirà una setmana plena d'activitats
La Festa Major arrencarà amb el Batibull, la Festa Major Infantil, que convertirà durant tres dies el Cobert de la Màquina de Batre en el centre neuràlgic de les activitats per als més petits.
El dimarts 30 de juny, Rah-mon Roma inaugurarà la programació amb el Batibull de Ballaruca d'Arreu del Món, una proposta musical i participativa per descobrir ritmes i danses de diferents cultures. Aquella mateixa nit, les piscines municipals acolliran una nova edició de la tradicional Banyada Nocturna, amb inflables aquàtics.
L'endemà, dimecres 1 de juliol, el protagonisme serà per al Batibull de Música amb Jordi Tonietti, referent de l'animació infantil a Catalunya, que oferirà un espectacle ple de cançons, contes i humor. Durant els dies del Batibull també es podrà gaudir de l'inflable de la Màquina de Batre i d'una avioneta de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell que permetrà als infants simular una experiència de vol.
Paral·lelament, el Teatre Casal Cultural serà l'escenari de l'estrena d'El río que somos, el primer llargmetratge del director santfruitosenc Àlex Duch, que es presentarà amb un col·loqui posterior amb el cineasta.
Festa de colors, tapes i l'inici dels dies centrals
El dijous 2 de juliol culminarà el Batibull amb una de les activitats més esperades pels infants: el Batibull de Colors i Escuma, una gran festa familiar amb música, animació i escuma. La jornada també inclourà un taller de bombolles de sabó organitzat per l'espai socioeducatiu municipal Cal Clic.
Al vespre, la pista del Bosquet acollirà el tradicional Set de Tapes, una proposta gastronòmica que donarà el tret de sortida als dies centrals de la Festa Major.
Miki Núñez protagonitzarà la gran nit de divendres
El divendres 3 de juliol serà una de les jornades amb més activitat. A la tarda tindrà lloc la proclamació de les pubilles i hereus de Sant Fruitós de Bages, amb la novetat de la primera edició del Pubillatge Infantil, que escollirà la pubilleta i l'hereuet del municipi.
La cultura popular també hi tindrà un paper destacat amb les actuacions dels Geganters de Sant Fruitós i de l'Esbart Som Riu d'Or.
La jornada continuarà amb la tradicional Festa Andalusa, que comptarà amb exhibicions dels grups de l'Escola de Ball Lourdes Jiménez i amb el concert de Masamadre.
Ja a la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concert de Miki Núñez al Cobert de la Màquina de Batre. El cantant terrassenc presentarà el seu nou espectacle davant del públic santfruitosenc. La festa continuarà amb l'actuació del grup de versions Band The Cool.
Studio 54 i Mina Ritz, protagonistes de la nit de dissabte
El dissabte 4 de juliol començarà amb diverses activitats esportives emmarcades en el programa Sant Fruitós en Joc i amb la celebració del 13è Memorial Miquel Martínez de futbol veterà.
A la tarda hi haurà una exhibició de country i line dance i, posteriorment, el públic podrà participar en el Freakibingo, una proposta que combina humor, música i participació.
La nit tornarà a ser un dels moments més destacats de la Festa Major amb l'espectacle Studio 54, un tribut als grans èxits de la música disco dels anys setanta i vuitanta.
Tot seguit, la DJ Mina Ritz, una de les artistes emergents amb més projecció internacional, oferirà una sessió amb música electrònica, llums i efectes visuals per tancar la jornada.
Sardanes, concert de Festa Major i humor amb en Peyu
El diumenge 5 de juliol estarà dedicat a les activitats més tradicionals. El programa inclourà la missa de Festa Major a l'església de la Sagrera, una ballada de sardanes amb la Cobla Manresa i un vermut popular. A la tarda i al vespre, l'Orquestra Venus protagonitzarà el concert i el ball de Festa Major al Cobert de la Màquina de Batre.
La cloenda arribarà dilluns 6 de juliol amb el tradicional sopar de carmanyola i l'espectacle d'humor d'en Peyu, que presentarà La Niña Bonita, una proposta participativa basada en la improvisació i l'humor.
El Tros Jove completarà la programació
Un any més, la Festa Major comptarà amb el Tros Jove, que del 2 al 4 de juliol oferirà activitats, música, sopars populars i espais de trobada destinats al jovent del municipi a l'aparcament del camp de futbol.
La programació detallada es pot consultar al web municipal i també arribarà a totes les llars de Sant Fruitós de Bages a través del programa de mà que es distribuirà els pròxims dies.