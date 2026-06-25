Sant Fruitós invertirà 405.000 euros per climatitzar i modernitzar el Pavelló Municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages executarà aquest any una actuació de millora de les instal·lacions tèrmiques del Pavelló Municipal amb una inversió de 405.000 euros. El projecte permetrà renovar l'actual sistema de calefacció, incorporar refrigeració a la pista esportiva i incrementar l'eficiència energètica de l'equipament, amb l'objectiu de millorar el confort de les persones usuàries.
Nova climatització i millor ventilació interior
L'actuació preveu substituir l'actual sistema de calefacció, format per sis aerotermos situats a la zona de grades, per una nova instal·lació de climatització basada en conductes d'aire. Aquesta renovació ha de permetre reduir l'estratificació de l'aire interior i optimitzar el rendiment energètic del recinte.
Entre les millores previstes destaca la instal·lació d'una nova unitat de tractament d'aire que facilitarà la ventilació i la renovació de l'aire interior, així com la distribució de calefacció i refrigeració mitjançant aire climatitzat.
El projecte també inclou la reforma del circuit hidràulic per mantenir la generació de calor a través de la xarxa de biomassa existent i la incorporació d'una bomba de calor que permetrà oferir calefacció o refrigeració segons les necessitats de cada època de l'any.
Una actuació vinculada a la sostenibilitat
Part del consum elèctric del pavelló ja es cobreix actualment amb l'energia generada per la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu ubicada a les piscines municipals, fet que contribueix a reduir l'impacte ambiental de l'equipament.
Segons ha informat el consistori, la intervenció permetrà avançar en l'eficiència energètica de l'edifici i oferir unes millors condicions de confort tant per als esportistes com per al públic assistent.
Obres previstes abans de final d'any
Els treballs compten amb finançament de la Diputació de Barcelona a través del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030, dins la línia de suport Renovables 2030, destinada a promoure inversions municipals relacionades amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.
L'actuació té un termini màxim d'execució de quatre mesos i la previsió és que les obres quedin enllestides abans que acabi aquest any.