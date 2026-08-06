Txell Ferré clou el campionat d'Europa amb un nova plata

La nedadora artística manresana Txell Ferré ha acabat la seva participació al campionat d'Europa de natació artística sumant una tercera medalla de plata en la tercera prova que ha disputat. A la prova d'acrobàcies per equips no hi ha hagut sorpresa i s'ha repetit el podi de les rutines tècnica i lliure. Rússia ha guanyat l'or, Espanya l'argent i Itàlia el bronze.\r\n\r\nFerré i les seves companyes han sumat 242,2428 punts i s'han quedat a només 2,5 punts de l'equip rus que competeix sota el nom d'Equip Neutral B. A més, l'equip espanyol ha estat el millor en impressió artística. La medalla de plata no ha perillat en cap moment per a Ferré ja que Itàlia ha quedat 25 punts per sota.\r\n\r\nEl proper repte per a la nadadora bagenca serà el mundial que es disputarà l'any vinent a Budapest.\r\n