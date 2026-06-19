La CUP es presenta a Sant Fruitós i es reivindica com a alternativa al govern municipal

La CUP de Sant Fruitós de Bages ha fet aquest divendres la seva presentació pública a la Pista del Bosquet davant de 70 assistents, en un acte que ha servit per donar el tret de sortida a la nova assemblea local i començar a preparar una candidatura per a les eleccions municipals de l'any vinent. La formació assegura que ja compta amb una quinzena de militants al municipi.
Una nova assemblea local amb l'objectiu de concórrer a les municipals
La presentació ha suposat l'estrena pública de la CUP de Sant Fruitós de Bages, que neix amb la voluntat de consolidar una candidatura municipalista pròpia de cara als comicis previstos per al maig de 2027. L'acte ha comptat amb la participació de representants de la formació a nivell local i nacional, així com del diputat al Parlament de Catalunya Xavier Pellicer.
Durant la trobada, els impulsors del projecte han remarcat la necessitat de construir una alternativa política al municipi. En aquest sentit, Irene Kosanovic, de la CUP Sant Fruitós, ha assegurat que "l'única alternativa real i que confrontarà al govern municipal actual serà la candidatura de la CUP Sant Fruitós".
També ha intervingut Mireia Carrera, que ha valorat positivament la resposta obtinguda en aquesta primera convocatòria pública. "Estem molt il·lusionades amb bastir aquesta candidatura a Sant Fruitós i la prova d'això és que l'acte d'avui és tot un èxit", ha afirmat.
Suport del partit a nivell nacional
L'acte ha comptat amb la presència de Berta Ramis, membre del Secretariat Nacional de la CUP, que ha reivindicat el paper de la formació en els municipis. "Quan la CUP hi és, passen coses. Garantir la transparència en ajuntaments que són opacs és un dels nostres objectius arreu del territori", ha manifestat.
Per la seva banda, el diputat Xavier Pellicer ha defensat la utilitat del projecte municipalista de la formació assegurant que "votar a la CUP és assegurar la defensa dels drets socials als ajuntaments i, en definitiva, l'única opció d'oposició frontal a les polítiques privatitzadores de la dreta i l'extrema dreta".
Una reivindicació llargament esperada
Des de l'assemblea local també s'ha posat en valor la consolidació d'un projecte que feia temps que es volia impulsar al municipi. Toni Boix ha destacat que "feia anys que la CUP era necessària a Sant Fruitós. Avui finalment es fa realitat aquest projecte i això ens fa sentir molt orgullosos".
Amb aquesta presentació, la CUP inicia el seu desplegament a Sant Fruitós de Bages amb l'objectiu de donar-se a conèixer entre la ciutadania, ampliar la seva base de suport i preparar una candidatura per disputar les properes eleccions municipals.