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Sense trens entre Lleida i Manresa per una nova incidència a Rodalies

Societat

  • Dos trens de rodalies a Lleida -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 d’agost de 2026 a les 13:02

La circulació de trens de les línies RL3 i RL4 es troba interrompuda entre Lleida-Pirineus i Manresa, segons informa Renfe, que ho vincula a una incidència en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Adif ha explicat a X que es tracta d'una incidència que afecta la senyalització entre Lleida i Cervera i assegura que s'està treballant per solucionar-la tan aviat com es pugui.

Renfe, per la seva banda, indica que ja s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i Cervera/Manresa amb parades intermèdies. De moment, però, no han donat més detalls sobre com es materialitzarà aquest transport alternatiu.

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