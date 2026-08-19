Sense trens entre Lleida i Manresa per una nova incidència a Rodalies

La circulació de trens de les línies RL3 i RL4 es troba interrompuda entre Lleida-Pirineus i Manresa, segons informa Renfe, que ho vincula a una incidència en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Adif ha explicat a X que es tracta d'una incidència que afecta la senyalització entre Lleida i Cervera i assegura que s'està treballant per solucionar-la tan aviat com es pugui.\r\n\r\nRenfe, per la seva banda, indica que ja s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i Cervera/Manresa amb parades intermèdies. De moment, però, no han donat més detalls sobre com es materialitzarà aquest transport alternatiu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRetards de fins a 40 minuts a Rodalies per una nova avaria ACN\r\n\r\n