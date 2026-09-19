Detenen cinc persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Berà

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 anys per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Berà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Arran dels darrers furts, la policia catalana havia activat el dispositiu Pla Via i establert diversos punts de vigilància en indrets pròxims a la infraestructura. Durant les pròximes hores, passaran a disposició de la Secció d'Instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.
Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la matinada, quan els agents han detectat i seguit amb discreció dos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren a Roda de Berà. En el moment de la intervenció, dues persones que es trobaven a l'exterior dels vehicles han fugit corrent aprofitant la foscor. Els agents han identificat els tres ocupants dels dos cotxes, i durant l’escorcoll han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva.
Paral·lelament, una dotació de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que participava en el mateix dispositiu ha detectat un tercer vehicle que s'apropava a la zona vigilada. El conductor ha intentat fugir, però els agents l'han interceptat immediatament. A l'interior del vehicle hi viatjaven dos homes. Durant l'escorcoll, els agents han localitzat eines, roba de treball i una llanterna.
Un altre detingut a Granollers
En una altra actuació emmarcada en el dispositiu Pla Via, aquesta matinada la policia catalana també ha detingut a Granollers un home quan sortia de la zona de vies carregat amb cablejat ferroviari presumptament sostret. Els agents també li han intervingut una cisalla que hauria utilitzat per tallar-lo.