Les vagues i les mobilitzacions dels docents continuaran: «La crisi és greu»

L'Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions "estan pràcticament intactes" i que "no confien" en el Govern i el compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en Educació. El moviment assembleari i els sindicats denuncien que "la crisi d'emergència educativa és greu", amb aules sense climatització, falta d'aules d'acollida, i pocs recursos per a la inclusió, i tancaments de línies.
Després de reunir-se aquest dissabte al matí a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, l'AEC ha decidit que les vagues i les mobilitzacions del col·lectiu docent continuaran i n'ha començat a planificar el calendari. Ara, les assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió de l'Assemblea, a final d'octubre.
El col·lectiu insisteix que no s'ha avançat en les seves demandes. Segons detallen en el comunicat consensuat en la reunió d'aquest dissabte a la Casa de cultura Blanca d'Anjou de l'Hospitalet de l'Infant, "la crisi d'emergència educativa és greu" amb "aules sense climatització, alumnat de nova incorporació sense increment de plantilla de professorat, manca de recursos per garantir la inclusió i aules d'acollida, docents interines que no cobraran el seu salari per incidències tècniques del Departament, i tancaments de línies".
En concret, el procés de debat que està en marxa ha de "definir els objectius compartits de tot el col·lectiu educatiu: PAE, PAS, lleure, 03, infantil, primària, secundària i postobligatòria", detallen. Des d'AEC avisen que no donaran treva perquè "el Departament mai ha obert un diàleg i negociació amb el col·lectiu juntament amb els sindicats, en un comitè de vaga amb tots els sectors educatius", com van reclamar. En la reunió hi ha participat representants dels sindicats, amb veu però sense vot.
"El missatge és clar i els objectius també. Que la consellera digui que no sap per què lluitem em sembla vergonyós", ha dit Aïda Muntané, portaveu de la Intersindical. "Aquest curs continua la lluita i ens espera una tardor i un hivern mogut", ha conclòs. En la trobada de l'AEC hi han assistit representants d'USTEC, COS, CNT i CGT.