Presó sense fiança per a l'intern vinculat amb la mort del seu company de cel·la a Quatre Camins

Presó provisional, comunicada i sense fiança per a un intern del centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, vinculat amb la mort del seu company de cel·la aquest dijous. Així ho ha dictat una autoritat judicial de Granollers, en relació amb els fets que van succeir de nit i sense arma blanca. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i els professionals del centre van intervenir de manera immediata. El Departament de Justícia va destacar que els dos interns no tenien antecedents d’incompatibilitat.
Segons ha informat el sindicat penitenciari SICAP-Fepol, un intern d'ètnia gitana, identificat amb les inicials M.M.M., va morir dijous a la nit després de ser localitzat inconscient dins de la seva cel·la, estès a terra enmig d’un bassal de sang i amb un llençol lligat al coll.
D’acord amb els informes dels professionals actuants, cap a les 23.22 hores, un intern d’una cel·la contigua va alertar el funcionari de servei que a la cel·la afectada s’estava produint una baralla entre els seus dos ocupants. El funcionari va contactar immediatament amb la cel·la. L’altre ocupant, I.B.G., d’origen magrebí, va respondre textualment: "No passa res, ja està tot solucionat; crec que hauríeu de venir". Paral·lelament, M.M.M. no responia a les reiterades trucades efectuades mitjançant l’intèrfon.
Davant d’aquesta situació, es van personar al departament els funcionaris disponibles del torn de nit. En accedir a la cel·la, els professionals van trobar I.B.G. assegut en una cadira, aparentment tranquil, mentre que M.M.M. estava estès a terra, sota la finestra, inconscient, envoltat de sang i amb un llençol lligat al coll.
Els funcionaris van activar immediatament els serveis mèdics, van assegurar la situació i van aïllar preventivament l’altre ocupant de la cel·la. La víctima va ser traslladada en llitera al departament d’infermeria, on finalment se’n va certificar la mort.
El sindicat emmarca aquesta mort en una situació d'inseguretat creixent als centres penitenciaris, diu, de la qual responsabilitza al director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa. Per tot això, SICAP-Fepol exigeix al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, la destitució immediata de Domingo Estepa com a director general d’Afers Penitenciaris.