La criminalitat cau un 7,4% a Catalunya però pugen els assassinats

La criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre del 2026, segons el balanç del Ministeri de l’Interior amb dades de totes les policies. En termes generals, la criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment de l’1,4% en la cibercriminalitat. Per categories, els assassinats pugen un 16%, dels 25 del primer semestre del 2025 als 29 dels primers sis mesos del 2026. D'acord amb les dades, també baixen els delictes contra la llibertat sexual, un 3,8%, però l’apartat concret de les agressions sexuals amb penetració puja un 3,7%. Els furts disminueixen un 14,6%, i els robatoris amb violència i intimidació, un 3,8%.
Per demarcacions, a la de Barcelona també ha caigut un 10% durant el primer semestre. La dada impactant, però, és que els assassinats han augmentat un 80% des que va començar l'any. En xifres, es passa dels 5 del primer semestre del 2025 als 9 dels primers sis mesos del 2026. També pugen les temptatives, un 52%, de 21 a 32. En canvi, baixen els delictes contra la llibertat sexual, un 11,7%, i també ho fa l’apartat concret de les agressions sexuals amb penetració, que disminueix un 9,8%. Els furts cauen un 21,1% però els robatoris en domicilis i establiments puja un 4,3%.
Pel que fa a Tarragona, el nombre de delictes penals també ha caigut un 2%. Els delictes més comesos van ser els furts, amb 4.583 casos (-2,2%), i els robatoris amb força en establiments (-7,8%). Els homicidis dolosos o en grau de temptativa van caure un 31,8%, però en canvi les agressions sexuals amb penetració van créixer un 24,7%. També van incrementar-se els delictes greus de lesions (+8,1%) i la cibercriminalitat (+8,8%). Pel que fa a les ciutats de més de 20.000 habitants, Salou i Amposta registren descensos del voltant del 10%, mentre que a Vila-seca els delictes han pujat un 7,3% i a Reus, un 6,1%.
Les violacions creixen a les comarques gironines
A les comarques gironines la dada que més sorprèn és que les violacions han augmentat un 9% en els primers mesos de l'any, ja que entre gener i juny se n'han denunciades 108. Per contra, la gran majoria de delictes han anat a la baixa. El balanç de criminalitat, amb dades de tots els cossos policials, recull que al territori se n'han registrat un global de 22.256, cosa que representa una caiguda del 6,8%. Entre d'altres, baixen un 21% els robatoris amb força, un 18% els que es cometen a interior d'habitatge -una tipologia que causa més alarma social- i també els furts i el tràfic de drogues. Si es passa la lupa pels grans municipis, el descens és generalitzat a excepció de Blanes i Lloret de Mar (Selva).
El nombre d'agressions sexuals també ha crescut significativament a la demarcació de Lleida. En concret, ho ha fet un 56% amb 36 fets coneguts, 13 violacions més que en el mateix període del 2025. D'acord amb les dades publicades pel govern espanyol, les infraccions penals a la ciutat van baixar un 1,7%, fins a les 4.673, tot i que els furts van créixer un 19,3%, fins als 1.359. La capital del Segrià també va registrar dos homicidis dolosos o assassinats consumats el primer semestre, mentre que durant el mateix període del 2025 no n'hi va haver cap.