Junts vincula la «inseguretat creixent» a Catalunya amb el «caos» a Interior

Junts ha considerat que el suposat augment de la inseguretat a Catalunya està vinculat amb el "caos" al Departament d'Interior. Així ho ha assegurat el portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, que en roda de premsa al Parlament ha anunciat que demanaran la compareixença de la consellera Núria Parlon la setmana vinent a la comissió d'Interior perquè doni explicacions sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero i els "canvis estructurals" a la cúpula del Departament. Sobre Trapero, Vergés ha recordat que va ser el fixatge estrella d'Illa en campanya i una aposta personal del president que ara s'ha vist que "ha fracassat". El seu relleu, Ferran López, tampoc canviarà res, segons Junts. El portaveu parlamentari ha recordat que ja va rellevar Trapero durant el 115 i que, per tant, "personifica" la intervenció de la Generalitat per part de l'Estat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nJosep Lluís Trapero plega com a director dels Mossos Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\nPer a Junts, aquests canvis són "especialment greus" perquè es tracta d'un Departament "estratègic i sensible". "Arriba en el pitjor moment perquè la criminalitat, la inseguretat per armes, les violacions i el tràfic de drogues estan creixent de manera alarmant", ha dit Vergés, que ha assegurat que la ciutadania està cada cop més preocupada i que els alcaldes demanen més policies al carrer. Per altra banda, Junts ha reiterat la petició d'una reforma profunda del Govern: "Ja n'hi ha prou que dimiteixin els càrrecs de segons fila, Illa ha de cessar els consellers", ha afegit Vergés, que ha criticat que el president ha perdut el control del seu Govern. Vergés ha lamentat també que els canvis es facin a les portes de la Diada, fet que considera que no ajuda a garantir la seguretat.\r\n