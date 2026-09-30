Illa anuncia la creació de 20.000 places de residència per a gent gran fins al 2030

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, en el torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. Illa ha recordat que s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura, i ara ha promès habilitar-ne 20.000 fins al 2030. Per a aconseguir-ho, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de 878 milions d'euros. Durant la seva intervenció, el president ha apuntat que, ara mateix, hi ha unes 18.000 persones a les llistes d'espera; 15.000 d'aquestes són persones grans i 3.000, persones amb discapacitat. Amb aquest pla, l'executiu vol cobrir les necessitats actuals i, a la vegada, dimensionar la xarxa pel creixement demogràfic del país.\r\n