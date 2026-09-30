Junts trenca ponts amb Illa: «És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna»

La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha estat clara. Esmena a la totalitat a Salvador Illa i proposta de resolució per reprovar-lo al Parlament. “És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna: Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la”. Sales ha recordat a Illa que la presidència de la Generalitat “no és un càrrec més” i que cal “governar” i “fer que el país funcioni”, però també vol dir “representar Catalunya i ser la veu del país”, i “posar Catalunya primer sempre”. “Ha fallat en les dues obligacions, no ha sabut governar Catalunya i no ha volgut defensar-la; no és digne d'aquest càrrec”, ha afirmat, i ha afegit que Illa ha posat la Generalitat “al servei d'una altra causa”. “Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid”, ha reblat. Sales ha lamentat que Illa no vulgui incomodar Madrid i, en canvi, incomodi cada dia els catalans. “Està ensorrant Catalunya”, ha sentenciat.
La dirigent independentista ha repassat les crisis del Govern, començant per educació i Rodalies, i continuant pels problemes de l'habitatge o la pressió fiscal. També ha acusat el president de “fer retrocedir el català” i “perjudicar la convivència”, i de ser incapaços de resoldre problemes i gestionar amb eficiència els problemes. En paral·lel, Sales ha dibuixat un Govern “sotmès” als interessos del PSOE. “És la veu del PSOE a Catalunya; si Madrid incompleix, vostè ho tolera i ho justifica”, ha dit Illa al president. I li ha recordat, en aquest sentit, que Illa tampoc exigeix el compliment dels acords que li van permetre arribar a la presidència. “Ni traspàs de Rodalies ni IRPF, res de res”, ha afirmat, i l'ha titllat de “gestor de la decadència i delegat de la Moncloa a Catalunya”.
Sales ha acusat Illa de fer "propaganda", primer sobre el present i ara "sobre el futur". "Del futur de qui parla? Del dels usuaris de Rodalies, de la gent atrapada a les llistes de la dependència, dels joves que no poden accedir a un pis, dels ciutadans que veuen que hi ha tirotejos, dels docents o dels catalanoparlants?", s'ha preguntat, i ha lamentat que el president se centri a fer anuncis i no resolgui els problemes. En aquest sentit, ha demanat a Illa que faci públic el cost de les campanyes de publicitat institucional. "Quant li ha costat? Els catalans paguem la seva incompetència i la propaganda per tapar la seva incompetència. És insultant", ha reblat. Sigui com sigui, ha dit que cal afrontar els problemes i no pas fer grans anuncis a llarg termini, sobretot el 2030. "El 2031 vostè ja no serà president de la Generalitat", ha vaticinat la dirigent independentista.
La dirigent independentista ha admès que un president pot equivocar-se, però no "renunciar a la grandesa del país" o "rebaixar-ne l'horitzó". "Governar malament és greu, però convèncer un país que ha de viure pitjor és intolerable", ha dit, i ha assegurat que està utilitzant la presidència de la Generalitat per "desactivar Catalunya i per fer més menut el país". Per tot plegat, Sales ha anunciat una proposta inèdita: reprovar el president al Parlament. No prosperarà, perquè no obtindrà els vots d'ERC i els Comuns, però sí que és un símptoma clar que els ponts entre Junts i el PSC, a les portes del retorn de Carles Puigdemont, estan trencats.
Illa estén la mà a Junts
Illa, en una rèplica de menys de deu minuts, ha lamentat l'esquema “desfasat” de Junts de dir que tot va bé quan ells governen i que tot va malament quan ho fa el PSC. “Ha dibuixat un panorama que no es correspon i és exagerat”, ha dit. El president ha menystingut la proposta de reprovar-lo que ha fet Sales, i ha recordat que Junts va presentar una moció de confiança al president d'un govern del qual formaven part. En aquesta línia també ha reivindicat el “sentit de país” d'ERC i els Comuns, socis de la investidura. “M'agradaria que vostès tinguessin aquest sentit de país”, ha lamentat.
El president ha defensat el seu “estil” de governar i ha dit que “no canviarà”. Ha defensat l'amnistia i ha confiat que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, i la resta, puguin exercir els seus drets. També ha fet una aposta pel diàleg i les reformes. “No necessito enemics per fer avançar el país”, ha dit. Així, ha demanat a Junts que formi part del pacte per l'educació, al pacte per la llengua, també què millorin la proposta de finançament des del realisme, i que se sumin a acords en matèria d'habitatge al Parlament però també al Congrés.
Impedir desnonaments i protegir el petit propietari
Sales no ha agafat el guant d'Illa. Només ho ha fet en matèria de seguretat, on s'ha obert a "treballar-hi". Ha evitat detallar més propostes de resolució que presentarà el partit -això ho farà Salvador Vergés dijous-, però sí que ha dit a grats trets les línies mestra de Junts. Abaixar els impostos, protegir la classe mitjana, enfortir realment els serveis públics perquè funcionin, intensificar la construcció de pisos de tot tipus i frenar el desnonament de cap persona vulnerable, però no a costa dels petits propietaris. També ha defensat "un país segur". "No podem normalitzar els tirotejos, la multireincidència i que la gent tingui més por que els delinqüents", ha dit, i ha demanat lleis que protegeixin "la gent que compleix". Sales ha reclamat "governar" la immigració, que ha de ser "regulada". El model, per a Junts, és el de "drets i deures", i també catalanitzar les persones nouvingudes. I sobre la llengua, la dirigent independentista ha demanat un país on es pugui viure "plenament en català".
Sales s'ha alineat amb la defensa de la democràcia que va fer Illa dimarts, però ha recordat que el Govern no defensa el dret a l'autodeterminació. Quan es compleixen nou anys de l'1-O, Sales ha tornat a defensar el dret a decidir el futur polític del país. "No hem renunciat a la independència, Catalunya la necessita més que mai", ha reblat.