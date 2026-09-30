Illa i Pimec esbossen un mapa comú en immigració i habitatge

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat la importància d’una societat “cohesionada” en moments de “riscos i pors”, en un context de canvis tecnològics i repte climàtic. Ho ha dit davant d’un auditori empresarial, en la seva intervenció a la gala dels Premis Pimec. El president -que venia del Parlament, on se celebra el debat de política general - ha insistit en la seva idea de “prosperitat compartida” i ha buscat explícitament la proximitat amb el discurs que havia fet poc abans el president de la patronal de les pimes, Antoni Cañete, qui havia mostrat empatia amb la necessitat d’afrontar la crisi de l’habitatge, “però sense reduir l’oferta”.
Illa s’ha referit al problema de la migració i ha assenyalat que el repte que suposa requereix preservar “ordre i valors”, en una línia similar a l’expressada pel cap de la patronal de les pimes. Sobre els temps convulsos que es viuen, Illa s’ha referit la “poca credibilitat” dels grans empresaris tecnològics que fa uns mesos reclamaven menys regulació i atacaven el model de governança tecnològica d’Europa, i ara diuen que la humanitat està en perill.
Han intervingut també, després de la salutació de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la ministra d’Inclusió i portaveu de l’executiu espanyol, Elma Saiz, i el president de Pimec, Antoni Cañete. Cañete s’ha referit als problemes que afronta l’empresa i ha recordat que Catalunya té gairebé el mateix percentatge de pimes que Alemanya, el 99,7%, però que a Catalunya, el 94% són microempreses, amb menys de deu treballadors, mentre que a Alemanya aquestes són el 82%. Per això ha demanat una llei de creixement empresarial. La manca de dimensió afecta la productivitat. D’aquí el lema de la gala: “Créixer és futur. Fem-ho gran”.
El president de Pimec ha afirmat que “a Espanya i a Catalunya és absolutament necessari fer créixer els salaris. És urgent. I és necessari”. Però també ha afegit que “no podrem fer créixer els salaris de manera sostenible si no som capaços de fer créixer també la productivitat i la competitivitat de les nostres empreses”.
Cañete: "No reduïm l'oferta d'habitatge"
Antoni Cañete ha manifestat compartir amb el govern espanyol la necessitat d’afrontar el problema de l’habitatge, en relació als dos decrets aprovats aquest dimarts, però ha volgut enviar un missatge: “Les mesures que adoptem no poden acabar reduint l’oferta d’habitatge. Si generem inseguretat jurídica, si els propietaris perceben més risc i els habitatges acaben sortint del mercat de lloguer, no haurem resolt el problema. Protegir les persones, donar seguretat als propietaris i augmentar l’oferta no són objectius incompatibles”.
Pel dirigent patronal, “protegir les persones vulnerables no pot significar traslladar de manera indefinida la responsabilitat de la política social als petits propietaris. Aquesta responsabilitat és de tots i, especialment, de les administracions, que han de garantir alternatives residencials, recursos i compensacions àgils”.
El president de les pimes ha defensat la necessitat de la immigració per al mercat laboral, però ha assenyalat: “Necessitem una migració ordenada i regulada. Una migració amb drets i amb deures. I hem de donar a les persones que arriben al nostre país no només assistència quan la necessiten. Hem de donar-los eines. Oportunitats. Formació. I sobretot llocs de treball”.
La ministra Elma Saiz ha elogiat el paper de les pimes com a "garantia de progrés social" en temps convulsos, i ha dit ser conscient de la importància de la col·laboració público-privada. Ha posat Catalunya com a exemple de "convivència serena i constructiva" i normalitat institucional, amb més quatre milions d'afiliats a la seguretat social. Ha subratllat la feina feta de l'executiu per una "regularització extraordinària" dels nouvinguts.
Saiz ha assegurat que el govern espanyol està abocat a resoldre els problemes de la ciutadania. "Créixer no pot ser un privilegi", ha dit, i ha demanat a les empreses que creïn "treballs de qualitat". Ha respost als empresaris quan es queixen de l'absentisme i ha afirmat que "una baixa mèdica no és absentisme", demanant que les empreses siguin vigilants en la salut en els llocs de treball, i una major coordinació entre tots els actors socials. La ministra ha subratllat, al referir-se a l'habitatge, a la "solidaritat" com a valor que uneix la societat, en especial a Catalunya.
Guardons als valors i la innovació
En el transcurs de la gala s’han lliurat els guardons a les millors iniciatives empresarials de l’any 2025. El Premi Valors al Compromís Social Empresarial ha anat a la gironina Pallars Fustes, que treballa per una construcció més sostenibilitat amb fusta a la Costa Brava. El BB Grup, empresa gironina d’enginyeria integral, ha recollit el Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial. S’ha lliurat el Premi a la Pime més Competitiva en les modalitats de microempresa (2M Engineering), petita empresa (Beor) i mitjana empresa (Krypton Chemical).
El Reconeixement CaixaBank-Fundació Pimec a la Segona Oportunitat Empresarial ha anat a Halitta Foods, empresa dedicada a la importació i distribució de productes alimentaris africans premium. El Premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana ha estat per a Druids Process Technology, empresa de l’Ametlla del Vallès especialitzada en tecnologia i maquinària per a la indústria del filferro d’acer. S’han lliurat també els Reconeixements Pimes Plus (Kave Home, que treballa en “luxe assequible”) i el Reconeixement a l’Activisme Empresarial, en aquest cas per votació directa del públic assistent.
Un guardó nou és el Reconeixement a l’Empresa Barcelonina d’Alta Innovació. L’ha obtingut Theker Robotics, una empresa barcelonina creada l’any 2022, especialitzada en el disseny i l’operació de robots industrials intel·ligents basats en intel·ligència artificial. Establerta a Barcelona, la seva plantilla ha passat de 8 a 40 persones en dos anys i impulsa un hub de robòtica intel·ligent.