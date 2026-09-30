Junqueras retreu a Illa les paraules sobre el procés: «El que divideix no és votar, sinó els cops de porra i la presó»

"El president Illa oblida massa sovint que allò que divideix els països no és votar, sinó donar cops de porro i posar la presó a aquells qui voten". Aquesta ha estat una de les frases més destacades que ha dit Oriol Junqueras en una atenció a mitjans a l'inici de la segona sessió del debat de política general al Parlament. D'aquesta manera, el president d'ERC respon el president de la Generalitat, que en el discurs d'aquest dimarts va demanar no tornar a divisions del passat en referència al procés.\r\n\r\nJunqueras també ha lamentat que Illa "es va oblidar" de parlar de les reivindicacions de la comunitat educativa o del món de la salut, o dels treballadors del país en general. És per això que el president d'ERC ha condicionat nous acords amb els socialistes "sempre que siguin bons per Catalunya". Sobre les propostes del president en habitatge, Junqueras ha dit que sempre els semblen bé les iniciatives en aquesta qüestió, però que són "insuficients". Igual, ha dit, dels dos decrets que es votaran divendres al Congrés, tot i que ha confirmat que ERC li donarà el "sí" perquè, malgrat quedar-se curts, són útils.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl pla de Junqueras després de l'amnistia: retorn a la universitat i objectiu Generalitat Lluís Girona Boffi\r\n\r\n