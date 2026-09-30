Els constructors denuncien la «politització» del cas Maricarmen i exigeixen tombar els decrets

L’Associació de Promotors i Constructors d’Espanya (APCE) ha demanat als grups polítics que no aprovin els decrets d'habitatge que es votaran aquest divendres al Congrés dels Diputats, i asseguren que ja estan frenant algunes promocions destinades a pisos de lloguer. El president de l'entitat, Xavier Vilajoana, ha explicat que en les darreres 48 hores ja han rebut diverses trucades de promotors que volen fer-se enrere i destinar els projectes en marxa a la compravenda. Vilajoana ha carregat contra les administracions i ha afirmat que el cas de la Maricarmen és una “desgràcia humana personal que no es pot aprofitar per fer ús polític”.
El representant dels promotors assegura que el cas Maricarmen és “una disfunció del sistema”: “El problema és que tant d’un costat com de l’altre se n’aprofiten, és inadmissible aprofitar una desgràcia humana personal per fer-ne un ús polític, per mi això no té nom”, ha dit. Vilajoana ha lamentat que les administracions intentin “solucionar els casos que són una minoria hipotecant la resta del mercat de l’habitatge", i assegura que si es prenguessin decisions estructurals necessàries no hi hauria casos com aquests.
Vilajoana ha advertit que la nova normativa farà que “durant un temps no es posin nous projectes” de lloguer al mercat i es redueixi l’oferta d’un mercat que ja està molt tensionat. “Sabeu quants promotors han trucat amb promocions destinades al build to rent en les últimes hores?”, ha afirmat. Alhora, ha afegit que els propietaris que ja tenen pisos al mercat “aguantaran fins que acabin els contractes” i després posaran els habitatges a la venda. “A poc a poc o ràpid aniran desapareixent els pisos de lloguer”, ha avisat.
En general, el president d’APCE ha lamentat que les propostes dels reials decrets aprovats pel Consell de Ministres no opten per solucions “estructurals” com ara la modificació de la llei del sòl que “desbloquejaria milers de planejaments a mig fer”. Vilajoana ha assenyalat que aquest canvi legislatiu que fa 10 anys que es debat sortia en els primers esborranys dels decrets, però s’ha eliminat del text final.
També ha lamentat que la classe política hagi estat “incapaç de posar-se d’acord” per votar aquesta modificació que permetria que si hi ha un error esmenable el planejament urbanístic no s’hagi de tornar a presentar. Segons ha afirmat, entre un 40% i un 50% dels planejaments “paralitzats” són per a construir habitatges assequibles “dels quals tant s’omplen la boca” els grups polítics. Vilajoana ha assegurat que accepten que la situació és “d’emergència” i per això no accepten que s’eliminin “elements o canvis necessaris com la modificació de la llei del sòl”.
Pel que fa a les compensacions que hauran d’afrontar les comunitats autònomes en cas de desnonament quan el propietari no sigui un fons voltor, ha avisat que els municipis d’Àustria on es va portar a terme una mesura semblant “tenen un nivell de sobre endeutament enorme precisament per això”. “El concepte de compensar és correcte, però fem-ho bé”, ha dit. En canvi, ha lamentat que s’aposti per “legislar de pressa i corrents” i amb l’impuls de casos com el de la Maricarmen.
D’altra banda, ha valorat positivament els ajuts per l’emancipació ampliats per part del Govern, que assegura que són una bona mesura i tenen “molt de sentit i molta lògica”. A més, ha considerat que el nou Fons d’Emergència Habitacional dotat amb 25 milions d’euros “conceptualment està bé”, ja que el que li correspon a l’administració és proporcionar un “escut social”. Segons Vilajoana, situacions com el desnonament de la Maricarmen “no haurien de passar precisament” per l’existència d’aquest escut social. “No ens equivoquem, que els que ens administren facin primer la feina abans d’assenyalar els altres. És pervers”, ha remarcat.
V Congrés Nacional d'Habitatge
En mig d'aquest context, l'associació ha anunciat que la setmana que ve, el 7 i 8 d'octubre, se celebrarà el V Congrés Nacional d'Habitatge a Barcelona, que reunirà a uns 400 professionals per debatre sobre els reptes del sector. L'esdeveniment, que s'ha de celebrar a l'Auditori Illa, ha de comptar amb la participació de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.