La inflació es dispara al 4,9% al setembre a Espanya per l’augment dels carburants

La inflació s’ha disparat fins al 4,9% interanual al setembre, sis dècimes per sobre de la registrada a l'agost principalment per l’augment dels carburants, segons la dada avançada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest dimarts. Si es confirma, es tractaria de la variació més elevada de la taxa interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) en tres anys i mig, des del febrer del 2023, quan va arribar al 6%.\r\n\r\nLa causa principal és l’encariment dels combustibles, a conseqüència del xoc energètic derivat de la guerra a l’Iran. La pujada també està condicionada per un efecte base: els carburants havien baixat el setembre de 2025, de manera que la comparació interanual actual és més elevada.\r\n\r\nLa taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat dues dècimes fins al 3,1%.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nQuè és un fons voltor? Aquests són els més actius al món i a l'Estat Marc Orts i Cussó\r\n\r\n