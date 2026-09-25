L’economia espanyola creix un 2,6% interanual el segon trimestre, una dècima menys del previst

L’economia espanyola va créixer un 2,6% interanual el segon trimestre, una dècima menys del previst per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), segons les dades del Producte Interior Brut (PIB) que ha publicat l’organisme aquest divendres. La taxa interanual va ser la mateixa que la del primer trimestre i que el tancament de l’exercici 2025. El govern espanyol preveu tancar el 2026 amb una variació del PIB anual del 2,6%.\r\n\r\nEl consum intern va ser el principal motor amb una contribució de 3,5 punts, especialment de les llars. En canvi, la demanda externa va restar 0,9 punts. Pel que fa a la variació trimestral, el PIB va avançar una dècima més, fins al 0,7% entre abril i juny, també pel consum de les famílies i l’impuls de la construcció.\r\n\r\nEn comparació amb l’arrancada de l’any, la demanda nacional va aportar 1,1 punts al creixement del PIB, mentre que la demanda exterior hi va contribuir amb -0,5 punts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nDiagonal Mar, en venda: busquen un comprador per al centre comercial més gran de Catalunya Neus Climent\r\n\r\n