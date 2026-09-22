Foment del Treball adverteix que la manca d'habitatge assequible limita les pimes per atreure talent

Foment del Treball ha presentat aquest dimarts el primer informe PIME 360 Catalunya, que analitza l’evolució de l’economia i del teixit empresarial durant el primer semestre de 2026, i identifica els principals riscos i oportunitats per a les petites i mitjanes empreses. Foment ha advertit que la falta d'habitatge assequible limita les pimes catalanes per atraure talent i pressiona a l'alça els salaris, i ha situat la crisi de l'habitatge com una "barrera directa per a la competitivitat" de les pimes.
El preu de l’habitatge a Catalunya va créixer un 10,5% interanual durant el primer trimestre de 2026, acumulant sis trimestres consecutius amb increments de dos dígits. Aquest desajust té conseqüències directes sobre la mobilitat laboral i la capacitat de les empreses per captar i retenir professionals qualificats. L’impacte és especialment intens en les pimes, que disposen de menys marge salarial que les grans corporacions per compensar uns costos residencials elevats.
Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe, que alerta que la inflació augmenta els costos d'explotació de les companyies petites i mitjanes, la qual cosa "oprimeix" els marges operatius necessaris perquè aquestes empreses puguin reinvertir recursos propis i créixer en mida i productivitat.
L’informe dibuixa una economia catalana que manté un creixement sòlid, però cada vegada més desigual entre sectors i tipus d’empresa. El PIB va créixer un 2,9% interanual durant el primer trimestre, dues dècimes més que el conjunt d’Espanya (+2,7%) i molt per sobre de la Unió Europea (+0,7%). El dinamisme es concentra especialment en els serveis (+3,7%) i la construcció (+5,4%), mentre que la indústria avança només un 0,9%.
Aquesta evolució positiva de l’activitat no evita, però, una pressió creixent sobre els marges de moltes pimes. El cost laboral per treballador va augmentar un 6,1% interanual durant el primer trimestre, fins als 3.595,99 euros mensuals. Amb aquest teló de fons, el president de Foment PIME, Pep Garcia, ha manifestat que “la pime no demana privilegis, la pime demana condicions per competir”.
El problema de la dimensió empresarial
L’informe identifica la dimensió empresarial com un dels principals reptes estructurals de l’economia catalana. El 99,8% de les empreses actives són pimes i el 95,2% tenen menys de 10 treballadors, mentre que les empreses mitjanes d’entre 50 i 249 treballadors representen només el 0,75% del teixit productiu.
El director d’Economia i Estudis de Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha indicat que “cal facilitar que les petites empreses creixin, com a via per guanyar competitivitat i capacitat d’internacionalització”. Guillermo ha exposat la “paradoxa del talent que viu l’economia catalana”: la manca de perfils qualificats limita l’activitat i el creixement de les empreses, tot i que encara hi ha atur.