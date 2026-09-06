Foment defensa la marca Seat i demana «garantir-ne» el futur comercial

Foment del Treball ha emès un comunicat per defensar la continuïtat de la marca Seat, remarcant que, "més enllà de l'evolució" de la firma, "el que ha de quedar absolutament garantit és el futur industrial". "Catalunya ha de continuar fabricant automòbils, incorporant nous models i noves tecnologies i generant ocupació industrial de qualitat", afirma la patronal.
Foment també insisteix a demanar que "qualsevol transformació estratègica" de Volkswagen tingui com a objectiu "reforçar el paper industrial de SEAT". A més, el comunicat remarca que la dimensió de la companyia automobilística és "estratègica" per a l'economia catalana perquè té una "extensa" xarxa de proveïdors, empreses auxiliars i llocs de treball indirectes vinculats: "La seva dimensió supera àmpliament els límits de la mateixa companyia i constitueix un dels grans pilars de la indústria catalana i espanyola", diu el comunicat publicat aquest diumenge.
"Estem incondicionalment al costat de Seat", afirma el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Així mateix, es mostra "totalment convençut" que Martorell pot assumir noves plataformes perquè a partir del 2029 es puguin fabricar nous models i "mantenir la producció i l'ocupació": "Martorell està preparada per al futur".
"Seat és una marca referencial i de futur"
L'organització que lidera Josep Sánchez Llibre recorda que l'activitat industrial de Seat dona feina a més de 13.000 persones a Catalunya, amb plantes a Martorell, el Prat de Llobregat i Barcelona. També valora el "missatge de confiança" de la direcció de Seat SA i del grup Volkswagen sobre el futur de la companyia, com també el president del comitè d'empresa i membre del consell de supervisió, Matías Carnero.
Després de tot, considera que l'automobilística "ha format part del cor industrial català" des del 1950 i diu que la seva relació amb Catalunya "no només és històrica, sinó que referencial i carregada de futur". El comunicat de la patronal arriba després que divendres Seat admetés que el futur de la marca "es continua analitzant" i que totes les "opcions estan obertes".