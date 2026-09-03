Volkswagen aprova el pla de reestructuració fins al 2030 i no concreta el futur de Seat

El consell de supervisió de Volkswagen ha aprovat per unanimitat el pla de reestructuració del grup automobilístic fins al 2030, segons ha informat el propi consorci en un comunicat aquest dijous. Els ajustos inclouen la simplificació de l’estructura del grup i la retallada d’aproximadament 50.000 llocs de treball a tot el grup. El comunicat difós cita explícitament les plantes alemanyes d’Emden, Zwickau, Hannover i Neckarsulm i assegura que “no es pot garantir una assignació futura competitiva” entre 2031 i 2034. Alhora, admet que la capacitat europea actual de producció supera la demanda en més de 500.000 unitats. En canvi, no concreta, de moment, quina afectació pot tenir la marca Seat.
Aquest mateix dijous un mitjà alemany especialitzat WirtschaftsWoche ha publicat que la marca amb seu a Martorell es retiraria del mercat el 2029 com a molt tard, citant un document intern de la companyia automobilística. Amb aquest pla, Volkswagen vol incrementar la rendibilitat i fer front un context marcat per l'augment dels costos, les tensions geopolítiques i una competència cada cop més intensa, especialment dels fabricants xinesos.
La resolució del consell de supervisió del grup Volkswagen estava prevista per aquest divendres i s’ha avançat a dijous a la tarda. La reunió havia de debatre el pla d’ajustos a gran escala per a transformar el consorci automobilístic, amb la presència de representants dels accionistes -inclòs el govern de la Baixa Saxònia- i dels treballadors.
Abans de començar la reunió, el president del comitè d’empresa de Seat i membre del consell de supervisió, Matías Carnero, ha enviat un missatge de “cautela” als treballadors després de la filtració del document i ha insistit en la necessitat de demanar una “segona plataforma” per assegurar l’ocupació i compensar el volum que es deixi de fer si no s’electrifiquen els models de Seat.
Al juliol, la multinacional automobilística ja va anunciar un pla d’ajustos que contemplava la reducció de fins al 50% de la gamma de models i una simplificació de fins al 75% de les configuracions disponibles i una reducció de la capacitat productiva a 9 milions de vehicles anuals.