La segona edició de l’AI Summit es consolida a Barcelona per atreure inversió estrangera

Barcelona acull aquest dimarts i dimecres la segona edició de l'AI Summit, que vol contribuir a situar la ciutat en la revolució de la intel·ligència artificial (IA) i atraure inversió estrangera per impulsar el sector. El conseller delegat del congrés, Guillaume Rostand, ha defensat que cal "donar més llum" a Barcelona perquè els grans inversors internacionals s’hi fixin. Considera que Catalunya ja disposa de talent i infraestructures, però que necessita més capital per crear empreses capaces de competir a escala global.
El congrés, que se celebra al World Trade Center Barcelona en el marc de l’AI Week, vol anar més enllà de la presentació de les possibilitats de la intel·ligència artificial i centrar-se en la seva aplicació pràctica. El programa combina conferències, sessions de treball i demostracions perquè els assistents puguin conèixer eines i usos que ja s’estan incorporant a les empreses.
Segons l’organització, la trobada compta amb més de 200 ponents i preveu reunir més de 10.000 persones, molt per sobre del miler d'assistents de l'any passat. De fet, la intensa afluència de participants ha deixat cues en diversos punts del recinte, on l’espai ha quedat petit en alguns moments. En declaracions a l’ACN, Rostand ha explicat que l’objectiu del congrés també passa per “ajudar a fer que Barcelona prengui la seva posició en la revolució de la IA” i que aprofiti la seva la capacitat per atreure esdeveniments internacionals.
No als megacentres de dades
En paral·lel, una protesta a l’exterior del congrés convocada per 140 entitats ha posat el focus en el desplegament dels megacentres de dades. La portaveu de Setem Catalunya, Clàudia Bosch, ha rebutjat que el model d’intel·ligència artificial es basi en grans infraestructures amb un consum elevat de recursos. “És important fer-ho amb un model que posi les persones i el territori al centre”, ha reivindicat.
Així mateix, la portaveu ha demanat més participació ciutadana en les decisions sobre aquests projectes, consultes públiques als territoris afectats i transparència sobre els consums, els riscos, els inversors i els recursos públics previstos. “Fins que no es compleixin aquests requisits, demanem una moratòria”, ha dit sobre els projectes de centres de dades en fase de planificació i d’execució.