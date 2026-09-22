Illa planteja prohibir la IA a les escoles fins als 14 anys

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat aquest dimarts prohibir la intel·ligència artificial (IA) a les escoles fins "al llindar dels 14 anys", com també "potenciar la lectura" entre les noves generacions. Ho ha dit en una entrevista a RAC1, en la que ha reaccionat a la nova Guia de Salut Digital del Departament de Salut, feta pública aquest dimarts: "Les pantalles, en general, generen addicció".
El president ha subratllat que les mesures que ha posat sobre la taula i d'altres que es puguin desprendre del nou document es basaran en "criteris científics" i buscaran el "benestar digital". "Vol dir que hi ha avantatges en les pantalles, però que també hi ha riscos importants. S'ha de buscar l'equilibri", ha afegit Illa.
Sumat a la proposta de vetar la IA a menors de 14 anys, el president ha lamentat que un "ús excessiu" de les pantalles pugui provocar que "els nois i noies del país no tinguin contacte amb Rodoreda, Joanot Martorell, Cervantes o Llull". Per tant, ha apostat per "fomentar i treballar per la lectura i pel contacte i relació humana, no intermediada per una pantalla".
La intenció d'Illa és recollir les recomanacions de la Guia de Salut Digital en una futura llei, dins les competències de la Generalitat i aspirant al màxim consens possible. "Oi que hem generat un entorn que ha portat la gent a no fumar? (...) Doncs hem de fer el mateix, generar un entorn al conjunt de la societat que porti a prendre consciència que les pantalles generen addiccions", ha exemplificat.
Preguntat sobre la prohibició de les xarxes socials als menors de 15 anys, com estudia la Comissió Europea, Illa ha assenyalat que és una mesura que "s'ha d'estudiar molt seriosament", si bé ha explicat que qualsevol nou pas, com els que s'han fet fins ara, es farà "coordinadament amb Europa i el govern d'Espanya".