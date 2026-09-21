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Alamany estrena la seu de campanya d'ERC a Barcelona i reclama un pla per reobrir Collserola

Política

  • Elisenda Alamany estrena la seu de campanya d'ERC a Barcelona -

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Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 18:46
Actualitzat el 21 de setembre de 2026 a les 18:47

Elisenda Alamany ha estrenat aquest dilluns la seu de campanya d'ERC a Barcelona amb la mirada posada a les eleccions municipals del 2027. I ho ha fet demanant un pla de reobertura de Collserola seguint "criteris científics" amb el brot de pesta porcina encara actiu. En concret, la secretària general dels republicans ha considerat que el Govern s'ha "oblidat" de la crisi i ha opinat que, una mostra d'això, és el fet que una mesura que havia de ser "excepcional" -el tancament del parc de Collserola- ha acabat sent "permanent". Per això ha anunciat que ERC demanarà explicacions a l'executiu al Parlament, però també que reclamarà a l'alcalde Jaume Collboni un pla per "començar a pensar en la reobertura del parc", i que s'explori, "atenent criteris científics", quins camins i quines vies segures es poden reobrir perquè la ciutadania pugui "tornar a gaudir del seu parc".

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