El Govern impulsa la rehabilitació de pisos: 255 milions anuals i prioritat als barris vulnerables

La Generalitat impulsarà un pla dotat amb 255 milions d’euros anuals per rehabilitar habitatges i ampliar el parc públic, amb especial atenció als barris vulnerables, els nuclis antics i els municipis rurals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la presidenta del grup parlamentari d’ERC, Ester Capella, l’han presentat aquest dilluns en un acte a Esparreguera, un dia abans arribi al consell executiu per a la seva aprovació.
El programa Regenera preveu 190 milions anuals de recursos propis del Govern i 65 milions en finançament de l’Institut Català de Finances (ICF). S’articula en sis línies d’actuació i quatre objectius, entre els quals hi ha el de mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats i rehabilitar edificis degradats.
Sorgit de l’acord pels pressupostos entre ERC i el Govern, el programa parteix d’un parc residencial envellit: Catalunya té uns quatre milions d’habitatges i prop del 60% es van construir abans del 1980. Segons les dades del pla, uns 560.000 habitatges de més de 45 anys es troben en seccions censals especialment vulnerables.
Per aquest motiu, la línia amb més recursos és la de rehabilitació integral en barris vulnerables, amb 75 milions d’euros anuals. És a dir, una tercera part es reserva als nuclis antics vulnerables. De fet, Capella ha assegurat que els republicans han posat “molt d’èmfasi” en els parcs residencials antics. “Volem tornar a posar en ús habitatges, dignificar edificis i contribuir a recuperar els barris”, ha reivindicat.
Així mateix, el pla també destina 50 milions anuals a rehabilitacions fora dels àmbits de màxima vulnerabilitat, sis milions a oficines locals de suport, sis milions a diagnosis del parc i 44 milions a l’adquisició d’edificis buits o inacabats per ampliar el parc públic. La meitat dels recursos d’aquesta darrera línia es reserva als municipis rurals.
D’altra banda, el finançament de l’ICF inclou 50 milions anuals en préstecs per a comunitats de propietaris i 15 milions per facilitar les adquisicions d’edificis per part d’ens públics. El Govern també preveu crear una estructura específica de 25 professionals per assessorar en la recuperació d’immobles i reforçar la tramitació dels ajuts.
Quatre objectius
Les línies d’actuació responen, segons Paneque, a l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge social, de rehabilitar pisos en entorns socioeconòmicament vulnerables, de facilitar l’accés a l’habitatge als municipis rurals, i de reduir les barreres tècniques, administratives i econòmiques que dificulten les actuacions de rehabilitació. La consellera també ha explicat que el pla està pensat especialment per a municipis que no disposen d’un pla de barris integral, però que poden actuar en punts concrets del seu terme.
Es tracta d’un programa de tres anys que té voluntat de prolongar-se. Així mateix, Paneque ha explicat que la intenció és que les sis línies estiguin en marxa entre aquest any i el primer trimestre de 2027.