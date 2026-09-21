Associacions de famílies mouen fitxa per mantenir les colònies malgrat la protesta

Deixar de fer colònies ha estat una de les mesures de pressió més sonades dels docents en el seu conflicte amb la conselleria d'Educació. Gairebé 1.400 centres educatius d'arreu del país, un 40% del total, s'ha afegit a la iniciativa de suspendre les sortides com a forma de protesta. Una decisió que ha generat incomoditat entre part de les famílies que, tot i comprendre la lluita del professorat, considera que aquesta decisió va en detriment de l'ensenyament dels seus fills. Davant d'això, algunes famílies han començat a moure fitxa per mantenir les colònies escolars.
Tal com ha explicat aquest dilluns en una entrevista a Els Matins de TV3 el gerent de les associacions d'empreses del lleure, Pep Montes, algunes associacions de famílies volen reprendre les colònies, però fer-ho al marge del centre. És a dir, que les mateixes famílies organitzin les activitats, i que aquestes no hagin de comptar amb la participació dels docents: "Estan consultant empreses de la nostra associació per saber si poden fer colònies sense la presència de personal docent", assevera Montes. Una idea que també confirma Lidón Gasull, directora de l'Affac. Des d'Educació, però, mantenen que no tenen constància de l'existència d'aquest debat intern entre les agrupacions de famílies.
Ara bé, tal com han apuntat a TV3 des de la cartera que dirigeix Esther Niubó, les associacions de famílies només poden organitzar colònies o activitats d'aquesta mena fora de l'horari escolar, ja que si es volen fer dins l'horari hi han de participar docents. I, tenint en compte la mesura de protesta, aquests esdeveniments no es podrien dur a terme dins l'horari si el centre no dona el vistiplau i hi participa. Així doncs, les famílies podrien organitzar colònies escolar en cap de setmana o fora del calendari escolar. Per tant, en cas de fer-ho, la protesta del professorat es mantindria, i els alumnes sí que podrien fer l'activitat, però recauria tota l'organització en les famílies impulsores.
Un conflicte enquistat
Que les escoles mantinguin les colònies per aquest curs ha estat una de les qüestions que ha abordat la conselleria durant les darreres negociacions amb els sindicats del sector. En l'acord que van signar amb Professors de Secundària, CCOO i UGT -una extensió del pacte de març- s'inclou que els docents cobrarien 50 euros extra per passar la nit fora -abans d'aquest acord no es cobrava addicionalment aquesta tasca. Ara bé, la majoria del col·lectiu docent va votar en contra d'aquest augment perquè encara el consideren insuficient. Per aquest motiu, doncs, el conflicte persisteix, i gairebé la meitat d'escoles i instituts del país s'oposa a fer colònies.
En aquesta línia, Gasull insisteix en declaracions a la televisió pública que és responsabilitat del Govern resoldre el conflicte perquè tots els alumnes puguin tornar a gaudir d'aquestes activitats educatives: "Des de l'Affac creiem que aquestes activitats no s'haurien d'organitzar per part de les AFA, sinó que correspon al departament solucionar aquest conflicte que s'ha creat", assevera la directora de l'entitat. I mentre el conflicte s'allarga, el sector del lleure se'n ressent. D'acord amb les dades esgrimides per Montes, la caiguda de les reserves és d'un 80%, i les poques que es mantenen són majoritàriament d'escoles concertades. Per això, es mostren a l'espera dels ajuts promesos per al Govern per sobreviure al boicot dels docents com a forma de pressionar Educació.