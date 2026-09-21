L'autobús exprés X1 de Barcelona estira el recorregut fins a la Zona Universitària

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha estrenat aquest dilluns la prolongació de la línia d’autobús exprés X1, que amplia el recorregut habitual des de la plaça de Francesc Macià fins a l’avinguda Albert Bastardas, al final de la Diagonal. El nou tram incorpora vuit parades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària i acaba als jardins Torre Melina.
TMB també estudia allargar l’X1 per l’altre extrem fins a l’estació de metro de Llacuna, però la possible ampliació està condicionada, segons l’empresa, a les actuacions urbanístiques que s’estan fent en aquesta zona. La línia connecta des del setembre de 2021 la plaça de Francesc Macià amb la plaça de les Glòries Catalanes i ha incrementat progressivament el nombre d’usuaris. El 2024 va registrar 1,2 milions de validacions, un 31,65% més que l’any anterior, i el 2025 en va sumar prop d’1,13 milions; fins al juliol de 2026, l’acumulat supera els 4,8 milions.
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat que l’ampliació facilita la connexió entre diferents eixos estratègics de la ciutat i amb altres modes de transport, com el metro, el tramvia i les línies de bus interurbanes i metropolitanes. Bonet també ha avançat que TMB anunciarà noves línies exprés durant aquest 2026.