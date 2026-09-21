El Govern fixa les bases del debat educatiu receptat per Illa

El dilluns de la setmana passada, en el macroacte dels dos anys de legislatura, el president de la Generalitat, Salvador Illa, receptava un ampli debat educatiu com a forma d’abordar el conflicte a les escoles. Ho feia a través del Consell d’Educació de Catalunya, òrgan en què participen agents de tota la comunitat educativa -i amb poca presència dels sindicats- presidit per l’exconseller d’ensenyament Joan Manuel del Pozo, que va ser titular de la cartera durant sis mesos en època de l’expresident José Montilla. Illa va prometre aquest debat educatiu, però no hi va posar concrecions.
Una setmana després, el cap de l’executiu català s’ha reunit a Palau amb la consellera Niubó, i amb el Pozo, per fixar les bases d’aquesta nova recerca de consens. Tal com relata el president del consell d'educació, abans que acabi el mes de setembre es reuniran les diverses comissions del consell per fer una pluja d'idees sobre els temes que caldrà abordar en aquest debat. Un cop s'hagin fixat unes propostes comunes, la permanent del consell i la titular de la cartera d'educació articularan els "cinc grans temes" a tractar, i les trobades es materialitzaran a través de grups focus. Un per cada tema.
L'objectiu és que l'informe final amb les conclusions i els plans d'acció arribi el mes d'abril, d'aquí a sis mesos, abans de les eleccions municipals: "No volem que sigui un tema de debat electoral", argumenta del Pozo. Fins al mes de novembre es durà a terme un període "d'escolta" en què s'abordaran els debats dels diferents temes en les diferents trobades -totes per concretar, però amb molta presència del món local. Després, es durà a terme un període de deliberació per definir els plans d'acció.
Malgrat fer unes primeres concrecions sobre com es dibuixarà el debat educatiu fixat per Illa, encara no han acabat de definir quina quantitat de gent participarà en aquest debat: "Sí que volem que hi hagi moltes veus", defensa la consellera Niubó, que insisteix que aquest consens no ha de servir per fer una nova radiografia, sinó articular un pla d'acció. En aquest sentit, el president del consell apunta que les conclusions que s'obtindran el mes d'abril seran reflexives, però també hi haurà plans d'acció -o, com a mínim, aquesta és la seva intenció. "Es tracta d'activar la voluntat de ser-hi tots. Segurament hi haurà un destil·lat de reflexions, però també propostes d'acció", defensa del Pozo, que remarca la voluntat que sigui un debat "molt territorialitzat".
Quin paper tindrà l'Assemblea d'Educació de Catalunya?
En els darrers mesos, al taulell de la crisi educativa hi ha entrat un nou jugador: l'Assemblea Educativa de Catalunya, que en aquests moments encara està dissenyant l'estratègia de mobilització del conflicte amb Educació. Aquesta agrupació de docents no té una representació clara en els espais de negociació amb el departament, ja que les converses s'articulen a través dels sindicats. Preguntats per quin paper poden jugar en aquest debat receptat per Illa, el president del consell assegura que sí que hi tenen espai, però no com a organisme independent, sinó a través de la representació de la comunitat educativa: "No tenen prohibit participar-hi, però ho podran fer amb etiqueta", defensa del Pozo.
Tant la consellera Niubó com el dirigent del consell aposten per un debat "serè i constructiu" que deixi de banda la "crispació", ja que consideren que el curs passat va ser especialment "convuls" per l'allau de mobilitzacions i les exigències sindicals. "Volem dibuixar l'educació de la propera dècada", assevera la titular de la cartera d'ensenyament, que creu que és fonamental reforçar l'educació per complir amb el compromís de l'excel·lència que fixa el pacte nacional per l'escola de fa vint anys. En aquesta línia, també fan una crida a superar la "crisi de confiança" que pateix la societat i que afecta l'escola, des de les famílies fins a l'alumnat. Per fer-ho, doncs, consideren que és necessari aquest debat educatiu, liderat pel consell, però extensiu a tota la comunitat educativa.